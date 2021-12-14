SAMAEL сняли клип на песню, «с которой начался хэви-метал»Новинки и новости
Взяв на вооружение тактику «пускай новые песни записывают те, у кого хреновые старые», в последние годы SAMAEL веселят публику по большей части ремастерингами, переизданиями и трусливым бегством из скандальных фестивальных составов. Однако к финалу 2021 мужики решили вбросить нечто более оригинальное — и воздали видео-трибьют «отцам отцей».
«На вопрос, какая песня явилась первой хэви-метал записью в истории, мы решили ответить: «Helter Skelter» THE BEATLES! Отмечая 53-й юбилей данного релиза (а таким образом — и рождения хэви-метала), представляем клип с собственным прочтением этой темы. С одной стороны, мы посчитали нужным придерживаться оригинала — с другой, подошли к композиции так, будто сами были ее авторами. Аудиоверсию уже можно было слышать на альбоме Hegemony, а в новом видеоклипе мы застрагиваем тему мрачной стороны технологического прогресса, духовности, а заодно вбрасываем множество отсылок к временному периоду, в который родилась «Helter Skelter».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 97
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