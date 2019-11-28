SCOUR записали кавер BATHORY

Суперпроект SCOUR, в котором задействован Фил Ансельмо, а также такие персонажи как John Jarvis (AGORAPHOBIC NOSEBLEED), Derek Engemann (PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, ex-CATTLE DECAPITATION), Mark Kloeppel (MISERY INDEX) и Adam Jarvis (PIG DESTROYER, MISERY INDEX), готовит к выпуску в 2020 году мини-альбом Black. И, подкупая фанатов, мужики начали с публикации кавер-версии «Massacre» группы BATHORY.