SCOUR записали кавер BATHORY

Суперпроект SCOUR, в котором задействован Фил Ансельмо, а также такие персонажи как John Jarvis (AGORAPHOBIC NOSEBLEED), Derek Engemann (PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, ex-CATTLE DECAPITATION), Mark Kloeppel (MISERY INDEX) и Adam Jarvis (PIG DESTROYER, MISERY INDEX), готовит к выпуску в 2020 году мини-альбом Black. И, подкупая фанатов, мужики начали с публикации кавер-версии «Massacre» группы BATHORY.

, рубрика(и): Быстрые новости

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