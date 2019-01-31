Новый сингл DOWNFALL OF GAIA «Of Withering Violet Leaves»

Провожаем январь мерзлым сумраком в исполнении немецко-американской группы DOWNFALL OF GAIA. Мужики выпустили третий сингл «Of Withering Violet Leaves» из февральского альбома Ethic Of Radical Finitude, и это не только повод переслушать два предыдущих, но и сообщить, что 5 мая коллектив впервые выступит в Минске. В суппорте — CHALLENGER DEEP и KRVVLA.

, рубрика(и): Быстрые новости

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