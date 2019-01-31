Провожаем январь мерзлым сумраком в исполнении немецко-американской группы DOWNFALL OF GAIA. Мужики выпустили третий сингл «Of Withering Violet Leaves» из февральского альбома Ethic Of Radical Finitude, и это не только повод переслушать два предыдущих, но и сообщить, что 5 мая коллектив впервые выступит в Минске. В суппорте — CHALLENGER DEEP и KRVVLA.
Новый сингл DOWNFALL OF GAIA «Of Withering Violet Leaves»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Downfaill Of Gaia
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В этот день родились1955 - Wojciech Hoffmann (TURBO)
1964 - Jani Lane (WARRANT) †
1969 - Victor Smolski
1974 - Kurt Parker Ballou (CONVERGE)
1982 - Oliver Grbavac (FLESHCRAWL)
10 релизов февраля
Soen Lotus
Candlemass The Door To Doom
Saor Forgotten Paths
Overkill The Wings Of War
Dream Theater Distance Over Time
Within Temptation Resist
Downfall Of Gaia Ethic Of Radical Finitude
Rotting Christ The Heretics
Avantasia Moonglow
Rhapsody Of Fire The Eighth Mountain
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