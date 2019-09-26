Блэк поколения «ноль». DOWNFALL OF GAIA в Минске

Второй раз после памятного выступления WIEGEDOOD под сет DOWNFALL OF GAIA, раздававших в среду в «Брюгге» штормовой атмо-блэк, словила себя на мысли о разделении поколений. Давеча на TAAKE приходила другая публика, со своим, олдскульным ощущением блэка: его тем, подходов и антуража. DOWNFALL OF GAIA как будто приехали уже не для них.

Возможно, поджанр, отравленный интровертностью и шугейзом, можно считать блэк-металом поколения «ноль»: людей, пришедших к музыке, уже обросшей приставками «пост». Пост-метал, пост-рок, пост-блэк. Причем дело даже не в звуке. Если «тот», кондовый, трушный блэк (который до сих пор исповедуют хулиганы TAAKE) вырос на ненависти и агрессии, отрицании норм и панкушном презрении правил, «новый блэк» — музыка интеллигентов, мать которой — дорогое ПО, а не анархия грязных подъездов во слову Козла и невзыскательного бухлишка.

Антуража в нем нет (не считать же таковым черные майки-алкоголички и джинсы?). Шоу тоже, как правило, нет. Эта музыка уже не щерится злобной враждебностью — а смотрит вовнутрь, мазохистски вскрывая душевные раны, глотая горстями таблетки от депрессии и безысходности, но не находя ни выхода, ни покоя.

DOWNFALL OF GAIA берут скоростями, многомерностью шквального звука и эмоциональным накалом — в очумелой дроби барабанов, сдавленном скриме, ослепительном острие гитар, рассекающих пузыри душевного равновесия. Под них можно и в слэм (первые ряды изрядно потолкались), можно и в гроб в оцепенение, можно в раздумья о вечном, несбыточном и печальном. Меланхолия и скоростной монолитный блэк-метал, сбитые с крепким немецким тщанием и внимательностью к деталям. Не уникально в своем модном жанре. Но красиво.

Несмотря на то, что концерт состоялся в удивительном скоплении сложностей, начавшихся с весеннего переноса и закончившихся визовыми проблемами, из-за которых два участника DOWNFALL OF GAIA прибыли на сцену прямиком из аэропорта; несмотря на визуальную помятость команды, которая месяц выступает почти беспрерывно, профессионализм игры хэдов не оставил вопросов. Приятно еще, что, несмотря на среду, людей в «Брюгге» собралось прилично. Ну а вот с местным суппортом все не так однозначно.

Открывавшая концерт группа СХИЗМА, заменившая изначально заявленных KRVVLA, играла мало и запомнилась только душевным выходом вокалистки, приятный голос которой оборвала многотонная думовая плита. Решив создать минималистично-мрачный сладж-дэз-думовый проект, парни настолько увлеклись этим самым минимализмом, что об аранжировках как-то и позабыли. По итогу получилось угнетающе-скучно.

PINEBLOOD — уже пободрее, этакий залихватский прикрастованный блэк, под который при должном градусе можно вполне угореть, аки неведомое благовоние, которое зажег коллектив, испускавшее дымные ароматные облачка и благостное праздничное настроение, как горящая под рождество церковь. Но! Музыканты с добрыми лицами, чуть растерянными улыбками и полным неумением работать с публикой угара не создавали. А для пассивного прослушивания материал, пожалуй, чрезмерно однообразен.

Зато CHALLENGER DEEP — ван лов, молодцы, как всегда. Я их слышала часто, пишу тоже часто — и тут уже трудно что-то добавить, кроме как… буду скучать. По их концертам, ПЕТЛИ ПРИСТРАСТИЯ, NEBULAE COME SWEET — групп, которые никогда не работают «мимо», умеют зацепить, и, в случае с «челленджером», прибить ко дну, уничтожить, а затем, воскрешая, провести в мелодические лакуны, позволив глотнуть воздуха перед тем, как опять заорет Антон и начнется месилово. Очень хорошая группа, следите за ними! Ведь, знаете, не так уж много у нас коллективов, что, выступая перед опытными импортными хэдлайнерами, выглядят одним эшелоном и уровнем.

Фоторепортаж смотрим тут!