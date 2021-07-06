Dave Mustaine готов поздравить вас лично с днем рождения или юбилеем хомячка. За $300

Dave Mustaine готов поздравить вас лично с днем рождения или юбилеем хомячка. За $300Блог
В мире капитала, который может позволить все и со всеми, существует сервис Cameo, где за установленный прайс можно заказать персональное поздравление, приветствие или еще какое-нибудь небольшое видео (например, в подарок другу или любимой собаке) в исполнении известных актеров, спортсменов, музыкантов и т.д. Пару дней назад там появился вонючка Dave Mustaine и предложил свои услуги за $150.
«Привет, я Dave Mustaine и готов отправить вам и вашим друзьям персональное приветствие в Cameo. Я могу сказать «с днем рождения», «с годовщиной», «счастливого Рождества», «счастливой Хануки» или что угодно. Например, мое любимое: «Fuck». Хотя нет, так далеко мы не пойдем».
Через пару дней Рыжий сообразил, что продешевил, — и поднял ценник до $250. А сейчас уже $300. Кому интересно, заходите сюда.
К слову, подобные же услуги предлагают Satchel из STEEL PANTHER за $100 (и Michael Starr оттуда же за $225), Justin Hawkins из THE DARKNESS $75, Gary Holt (EXODUS, ex-SLAYER) за $25; Burton C. Bell за $35; Johnny Van Zant из LYNYRD SKYNYRD за $125; Chris Barnes за $40; Max Cavalera за $50; Alice Cooper за $300; Joey Belladonna из ANTHRAX по странной цене $54; Tim Ripper Owens за $35; Mikkey Dee за $75; Andreas Kisser из SEPULTURA за $35, плюс прочие рок-персонажи разной степени звездности и финансового статуса, личным примером доказывающие, что лишней денежки не бывает, а за нелишнюю купить можно примерно все. Что характерно, дороже всего берут черные рэперы (от $1000) и Tommy Lee ($500), а дешевле всего из известных металистов обойдется Phil Demmel, который после ухода из MACHINE HEAD записывает поздравления хомячкам за $15. То есть по сравнению с Мастейном можно брать опт.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 353
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3 комментария
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Dave Mustaine готов поздравить вас лично с днем рождения или юбилеем хомячка. За $300
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за какую сумму рыжый готов передать привет Эллефсону?
Странно не видеть в списке старого пердуна Jene Simmons.Мероприятие пахнущее хоть какой-то копейкой ему как мухе говно.Но со стариной Хаймом грошовые ‘поздравки’ не прокатят.Мыслю что базар начнётся с 500.000,никак не меньше.
А что??? Мне бы балкон разгрести и обои поклеить…берет он вроде недорого,может отписать? Тока штоб не безобразил мне тут.