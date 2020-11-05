Еще один шведский дэзовый суперпроект: GRAND CADAVER с рычанием от Mikael Stanne

Еще один шведский дэзовый суперпроект: GRAND CADAVER с рычанием от Mikael StanneНовинки и новости
В отсутствие турне и движа, вылившегося для активно гастролирующих музыкантов в массу свободного времени и невостребованной творческой энергии, сайд-, соло-, суперпроекты стали плодиться гуще и чаще. Вот еще один в этом ряду: GRAND CADAVER, родившийся, как когда-то BLOODBATH, из желания парней из более-менее мелодичных команд играть кондовый дэз. А заодно попросить Mikael Stanne из DARK TRANQUILLITY от души порычать.
Полный состав:
Stefan Lagergren (THE GRIFTED, EXPULSION) — гитара
Alex Stjernfeldt (NOVARUPTA, LET THEM HANG) — гитара
Daniel Liljekvist (ex-KATATONIA, DISRUPTED) — барабаны
Mikael Stanne (DARK TRANQUILLITY) — вокал
Christian Jansson (PAGANDOM) — бас
В феврале у них выйдет дебютный EP Madness Comes , первый сингл которого «Fields Of The Undying» послушать можно прямо сейчас.
«Наш GRAND CADAVER — прямодушный и безудержно мощный дэз-метал из серии «собрались друзья-металисты на репточке и попили пивка». Дэз-метал, на котором мы все росли. Звуковое насилие, которое любим до сих пор — без наворотов, в безыскусном и яростном стиле. Плюс, естественно, каждый привнес из своих команд что-то свое, характерное. Но… мы в любом случае не стремились изобрести колесо. А просто играли тот самый дэз, что мы любим!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 89
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