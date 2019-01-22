CLOUDS пытался развести русский «фанат». Читаем заявление группы

«С большой печалью мы пишем эти слова. Тем не менее, дело зашло далеко, и, более того, начинает становиться трендом для многих людей. Имя человека, о котором хотим рассказать, Иван Ивановский; он из России и пытался обмануть нас с выгодой для себя. Он купил пять дисков Dor, а также ряд дигипаков ручной работы и винилы от The Vinyl Division, делая вид, что держит магазин, и таким образом приобретая физносители по оптовой цене», — рассказали в своем фб CLOUDS.

«Прошло две недели, и вот, даже не получив свой заказ, он размещает объявление на Discogs, требуя космическую цену в 110 евро за каждый диск. Что, в общем-то, легально. Международные законы торговли позволяют каждому перепродавать товар по цене, которая им угодна. Я это понимаю. И принимаю.

Однако я не могу принять происходящее с точки зрения этики. Я не могу принять тот факт, что наша работа становится предметом наживы для других людей в то время, как мы предпринимаем максимум усилий, чтобы не превратить музыку в бизнес. Мы дали себе такое вот обещание.

Когда мы изо всех сил стараемся сделать нечто особенное, открываем свое сердце, при этом не заботясь о финансовой стороне коллектива; когда мы тратим на группу больше, чем зарабатываем — по той простой причине, что пришли в музыку лишь ради музыки, ради себя и друзей, ради слушателей, ради всех, кому важно, объединившись, почувствовать облегчение боли и тоски, что мы все несем внутри своих душ; когда столько было сделано и сказано, я не в силах принять моральный аспект подобного поведения.

Мы выяснили, кто этот человек. Я написал ему имэйл, уведомляя, что заказы будут отменены, а деньги, переведенные им, возвращены. Он ответил, что не виноват, что это его друг воспользовался аккаунтом на Discogs и выложил объявление… в общем, нечто бессмысленное и неубедительное.

Скажу больше: есть много других людей, получающих выгоду от наших работ, а также от лимитированного мерча и т.д. Мы не в состоянии остановить их всех — ибо в таком случае придется отказаться от мерча как такового, что будет нечестно по отношению к нашим друзьям, людям, которые хотят поддержать команду и получить коллекционную вещь в личную коллекцию.

Мы работаем в формате DIY. Со своими недостатками, ошибками, за которые несем ответственность. И это непростая работа. А также есть человек, чья безвозмездная помощь позволяет существовать нашей группе. Без него мы бы не выжили, и это правда.

Что еще добавить? Наверное, только то, что есть люди, поступки которых глубоко печалят. Однако если вам хочется мерч CLOUDS, пишите, просто пишите, и мы постараемся сделать так, чтобы все были счастливы. Найдем как-нибудь способ. Всегда».