CLOUDS пытался развести русский «фанат». Читаем заявление группы

«С большой печалью мы пишем эти слова. Тем не менее, дело зашло далеко, и, более того, начинает становиться трендом для многих людей. Имя человека, о котором хотим рассказать, Иван Ивановский; он из России и пытался обмануть нас с выгодой для себя. Он купил пять дисков Dor, а также ряд дигипаков ручной работы и винилы от The Vinyl Division, делая вид, что держит магазин, и таким образом приобретая физносители по оптовой цене», — рассказали в своем фб CLOUDS.

скандалы Clouds «Прошло две недели, и вот, даже не получив свой заказ, он размещает объявление на Discogs, требуя космическую цену в 110 евро за каждый диск. Что, в общем-то, легально. Международные законы торговли позволяют каждому перепродавать товар по цене, которая им угодна. Я это понимаю. И принимаю.

Однако я не могу принять происходящее с точки зрения этики. Я не могу принять тот факт, что наша работа становится предметом наживы для других людей в то время, как мы предпринимаем максимум усилий, чтобы не превратить музыку в бизнес. Мы дали себе такое вот обещание.

Когда мы изо всех сил стараемся сделать нечто особенное, открываем свое сердце, при этом не заботясь о финансовой стороне коллектива; когда мы тратим на группу больше, чем зарабатываем — по той простой причине, что пришли в музыку лишь ради музыки, ради себя и друзей, ради слушателей, ради всех, кому важно, объединившись, почувствовать облегчение боли и тоски, что мы все несем внутри своих душ; когда столько было сделано и сказано, я не в силах принять моральный аспект подобного поведения.

Мы выяснили, кто этот человек. Я написал ему имэйл, уведомляя, что заказы будут отменены, а деньги, переведенные им, возвращены. Он ответил, что не виноват, что это его друг воспользовался аккаунтом на Discogs и выложил объявление… в общем, нечто бессмысленное и неубедительное.

Скажу больше: есть много других людей, получающих выгоду от наших работ, а также от лимитированного мерча и т.д. Мы не в состоянии остановить их всех — ибо в таком случае придется отказаться от мерча как такового, что будет нечестно по отношению к нашим друзьям, людям, которые хотят поддержать команду и получить коллекционную вещь в личную коллекцию.

Мы работаем в формате DIY. Со своими недостатками, ошибками, за которые несем ответственность. И это непростая работа. А также есть человек, чья безвозмездная помощь позволяет существовать нашей группе. Без него мы бы не выжили, и это правда.

Что еще добавить? Наверное, только то, что есть люди, поступки которых глубоко печалят. Однако если вам хочется мерч CLOUDS, пишите, просто пишите, и мы постараемся сделать так, чтобы все были счастливы. Найдем как-нибудь способ. Всегда».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ad Noctum 23.01.2019 в 09:59

    quote: «Что, в общем-то, легально.»

    Вот, блин, истеричка. Сам себе шах объвил и мат поставил. Не хочешь, чтоб твой стафф перепродавали с наценкой выше такой-то — заключай сначала типовое соглашение, а образец такового вывешивай в своём веб-сторе.

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  2. Nokt 23.01.2019 в 12:13

    Ad Noctum написал(а):
    Сам себе шах объвил и мат поставил. Не хочешь, чтоб твой стафф перепродавали с наценкой выше такой-то — заключай сначала типовое соглашение, а образец такового вывешивай в своём веб-сторе.

    чёт это как-то сложно, не?
    Эх. Живешь ты в своем уютном мирке с длинногривыми сотонинскими пони, где металлисты чисты аки самогон бармалеевский. а потом ПИЗДРЫК.
    Вот так и начинаешь людей на хуй слать.

    Помню, чувак один долго в фейсбуке окучивал. Залайкал аж до посинения. Потом стал в личке облизывать. А потом, собственно, дошло до «же не манж па сис жур». Мол, любит он плотву — аж не может. Без дисков больше не проживет ни дня. Одно желание — завернуться в мерч и счастливо помереть. Но денег нет и не предвидится, экономическая ситуация заставит сочувственно плакать даже беларусов, так что не могли бы мы отправить ярому фанату абсолютно безвозмездно (то есть ДАРОМ) по ПАРЕ-ТРОЙКЕ экземпляров каждого альбома и майки.
    Магазинчик у него маленький с дисками и мерчем где-то далеко, где крокодилы и бегемоты. И как бы не скрывает особо.

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  3. Dreadfull Ygg 23.01.2019 в 12:31

    Все решается очень просто — покупкой мерч напрямую у групп. Ну а если проспал — покупай у перекупщиков за приемлемый прайс.

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  4. Veles 23.01.2019 в 12:35

    С билетами на модные концерты то же самое. Ну а вообще жаль мужика — он идеалист, а с этим в соверменном мире тяжко.

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  5. Опять 23.01.2019 в 14:01

    Nokt написал(а):
    стена текста о себе любимой
    Каждый раз, когда я вижу как она вылезает с простыней ошеломительных историй о себе, я вспоминаю бессмертную песню на слова классика:

    Стоит где-нибудь мне появиться
    Озаряются радостью лица
    До чего ж быть приятно звездою!
    Каждый всюду тебя узнает!
    Я стараюсь казаться простою
    Незаметной такой и простою
    Совершенно как будто простою
    Ну а сердце, ликуя, поет

    >>>
  6. Спадар Антось 23.01.2019 в 15:01

    «Руські піздять! Руські піздять всьо подряд!
    Самі піздять, а на інших гаварять!
    Руські піздять, а як не піздіть, бо їх тогда пошлють в наряд!?»

    >>>
  7. Владимир 23.01.2019 в 16:24

    Так что он у группы украл-то? Деньги перевел, клаудс этот ему их в возмущениях вернул…
    купил он 5 дисков
    а клаудс этот, полагал что он их слушать будет как трусы неделька — каждый день новый раскрывать?
    и персонально спадару алесю рифмоплету
    мир нее делится на русских и нерусских, а на мудаков и нормальных

    >>>
  8. Nokt 23.01.2019 в 16:26

    Опять написал(а):
    Nokt написал(а):
    стена текста о себе любимой
    Каждый раз, когда я вижу как она вылезает

    Мне приятно, что Вы так внимательно следите.
    Постараюсь по возможности комментить чаще

    >>>

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