Приготовьтесь к худшему. CLOUDS представили альбом «Durere»

Daniel Neagoe: «Забудьте о предзаказах, продажах, мерче, рекламе. Некоторое время назад я потерял отца. Его погубил рак, одна из самых чудовищных болезней наших дней. Последние месяцы превратились в беспрерывную пытку. Я делал вещи, о которых не думал, что когда-либо сделаю. Я видел вещи, которых ранее не представлял. Я слышал вещи, которые не мог вообразить, — и говорил в ответ нечто, прежде немыслимое».

«Слышать, как твой родитель говорит, что скоро умрет — так как смерть уже пробежала через него. Смерть в своей самой устрашающей форме. Страх, паника, боль, испражнения, смена подгузников — и стыд на лице отца из-за того, то ты вынужден их менять. Чувство беспомощности, ужас в глазах, бред, отчаяние и тревога, что в какой-то день эти глаза не откроются.

Ожидание неизбежного и полнейшая беспомощность, попытки дать какое-то утешение в последние моменты… ЭТО - Durere.

Я считал, что после Dor мне будет нечего сказать в CLOUDS. Я был готов прекратить существование группы, оставив ее дискографию как напоминание, что временами музыка способна передать больше, чем мы думаем. Что она может служить утешением для тех, кто пережил схожий опыт.

Но жизнь решила по-своему.

Durere, тем не менее, не только музыка. Это часть души, преходящая в душу другую. Это не мерч и не реклама. Это не лейблы и промоушн, не концерты и сопутствующая веселуха. Каждый альбом, каждая песня, каждый куплет — это прощание, с каждым разом отдаляющее сильнее и дальше».

Одним словом… готовьтесь к худшему. Durere — мощный, пронзительный, великолепный альбом, и если принимать его близко, плохо станет любому. А как не принять — я не знаю.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://cloudsofficial.bandcamp.com/album/durere" >DURERE by Clouds Official</a>

P.S. 23 мая CLOUDS выступят в Киеве с WHITE WARD.