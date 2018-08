Грусть-печаль в новом видео CLOUDS «Dor»

В этот день родились 1957 - Richie Ramone



1971 - David William "Dave" Witte (MUNICIPAL WASTE, ex-BURNT BY THE SUN)



1972 - Alex Camargo (KRISIUN)



1981 - Vidar Ermesjo (KOLDBRANN, ex-KRAANIUM)



1992 - Brandon Ellis (ARSIS, CANNABIS CORPSE, THE BLACK DAHLIA MURDER)

10 релизов августа Into Eternity The Sirens Van Canto Trust In Rust Doro Forever Warriors, Forever United Primal Fear Apocalypse Manes Slow Motion Death Sequence Alice In Chains Rainier Fog U.D.O. Steelfactory Omnium Gatherum The Burning Cold Mob Rules Beast Reborn KEN Mode Loved