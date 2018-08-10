Грусть-печаль в новом видео CLOUDS «Dor»

Этот человек играл на гитаре в REPULSION, выступал концертным вокалистом/гитаристом EXHUMED, а еще с 1992 года колбасит озорной олдскульный дэз-грайнд в калифорнийской банде CRETIN (которую с REPULSION все, собственно, постоянно и сравнивают)....