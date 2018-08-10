Грусть-печаль в новом видео CLOUDS «Dor»

Разбавляя темно-серыми тонами солнечные выходные, CLOUDS показали титульный сингл и клип к своему будущему, третьему по счету полноформатнику Dor. Видео о мучительно-навязчивых воспоминаниях срежиссировал сам Daniel Neagoe, а главным героем сюжета выступил лидер PANTHEIST Kostas Panagioutou.

, рубрика(и): Быстрые новости

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