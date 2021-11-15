Daniel Neagoe возрождает EYE OF SOLITUDE. Но сначала нужны деньги

В 2019 году Daniel Neagoe распустил один из своих «похоронных» проектов EYE OF SOLITUDE, огорчив тем самым и без того невеселых думеров. Причина была максимально размытой: я анонсировал альбом, написал много песен, но потом осознал, что ни одна не подходит ни концепции, ни духу команды. Потому с сакраментальной фразой «ой, все», ухожу.

Прошло два года. Горевавшие горевать перестали — ну а у самого Neagoe проектов так много, они появляются (хотя и исчезают) так часто, что скучать без его таланта никак не приходится.

Однако EYE OF SOLITUDE, похоже, также все-таки могут вернуться — и на этот ноябрь (?) анонсирован альбом Godless. Но с некоторым нюансом.

«Попытаюсь объяснить все максимально просто и коротко, — обратился Daniel к поклонникам в марте этого года и написал огромный пост во всех сетях, — в течение долгих лет я страдаю от проблем со здоровьем. Это патология позвоночника: три сломанных, перфорированных межпозвоночных диска в поясничном отделе, которые оказывают негативное влияние на всю область L1-L6. Невыносимая боль; бывает, я неделями прикован к кровати; когда защемляется нерв, боль отдает также в ноги, и я почти не могу ходить. Это продолжается годами, и, судя по всему, ситуацию может облегчить только хирургическое вмешательство. Все другие способы я уже испробовал, а обезболивающие перестают действовать.

Я предпринял необходимые для операции усилия: сбросил 30 кг за последние шесть месяцев; стал вегетарианцем, чтобы облегчить процесс похудения (и в моем случае эта диета сработала); считаю калории — таким образом на позвоночник оказывается меньшее давление, и я реже падаю, пораженный и скованный чудовищной болью…

Операция потребует множество усилий. Ее одновременно проводят два нейрохирурга. Однако проблема в том, что пару лет назад я переехал и не имею страховки.

Мне не хотелось выносить все это на публику, хотя многие друзья советовали обратиться к небезразличным людям раньше, создать краудфандинговую кампанию и тем самым собрать средства на операцию. Но поступать подобным образом как-то неудобно — и вместо этого я принял решение вернуть к жизни EYE OF SOLITUDE. Не хочу просить о поддержке и не давать ничего взамен. Совесть просто не позволит так сделать.

Музыка — это моя жизнь; так было и остается с 22 лет, когда я начал играть. Не представляю жизни без музыки, не представляю жизни без сцены, без студийной работы, без сочинения песен. Музыка мне дана свыше — не важно, каким божественным существом; это мой спаситель и цель моей жизни.

А другая половина жизни — это мой сын; свет моих очей, который гордится мной как отцом — и в глазах которого я хочу продолжать оставаться героем.

Ради этого всего я решил продолжить работу в EYE OF SOLITUDE. Для нее, по сути, больше никто не нужен — я все способен сделать сам, не вкладывая деньги в стороннюю студию, работу звукорежиссера и т.д. Так, эта группа способна помочь аккумулировать средства — но и не только это. Помимо всего прочего, грустно видеть свое дитя, пребывающее в заброшенности и забвении. Я готов сочинить и выпустить альбом EOS, достойный камбэка.

Используя собранные средства, я могу начать искать докторов; готовиться к длительному периоду реабилитации, в течение которого придется заново учиться ходить; к длительному периоду неактивности, в течение которого, тем не менее, смогу оплачивать счета.

Так, я предлагаю на заказ несколько сетов EYE OF SOLITUDE, в том числе включая будущий альбом; лимитированные издания, а также все варианты мерча».

Посмотреть и заказать это все можно тут — хотя, честно говоря, сомнительно, чтобы Godless прибыл в текущем году. И хотя написано, что время отправки заказов — 9 сентября, никаких новостей об этом релизе (да и об EYE OF SOLITUDE в принципе) не поступало с апреля.

Надеюсь, Daniel в порядке. Если кто видел где новости о его состоянии (и прошла ли операция), дайте знать.

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