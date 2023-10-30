Eye Of Solitude
30.10.2023

Не проходим мимо: новинка EYE OF SOLITUDE «X»

Новинки и новости

С релизом EYE OF SOLITUDE X, который официально вышел вчера, получается мутная история. Страничка группы на фб не обновляется с зимы (последней новостью, которую постил Daniel Neagoe из жизни фьюнерального проекта, был анонс нового барабанщика: им стал некий румын Cristi Filipescu, и таким образом состав EOS официально увеличился до двух человек). Сам Daniel сейчас гоняет в туре с CLOUDS и ничего не говорит о новинке. На торрентах музыка светилась еще с августа — но опять же, со статусом непонятным. Лейбла у EYE OF SOLITUDE нет, промоцией заниматься некому.

В общем, не до конца очевидно, что происходит, но! На bandcamp-площадке EYE OF SOLITUDE X уже выложен как последний альбом проекта — и, как всегда, фирменно, характерно, безрадостно, беспросветно, он давит и эмоционально прессует вечною осенью, таинственно-чудной в томном гниении и густых сырых желто-черных туманах. Час оглушительного отчаяния, час экзистенциальной скорби, час тоски по несбывшемуся из загаданного под новогодней елкой в канун 2023. Час среди сумрачных призраков. В общем… нет ни одной причины не слушать.

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1 comment

  • Green написал(а):

    КАЙФовый альбом!
    Хорошо работа работается под эти песенки) Спасибо за ознакомления сего творения.

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