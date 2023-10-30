Не проходим мимо: новинка EYE OF SOLITUDE «X»Новинки и новости
С релизом EYE OF SOLITUDE X, который официально вышел вчера, получается мутная история. Страничка группы на фб не обновляется с зимы (последней новостью, которую постил Daniel Neagoe из жизни фьюнерального проекта, был анонс нового барабанщика: им стал некий румын Cristi Filipescu, и таким образом состав EOS официально увеличился до двух человек). Сам Daniel сейчас гоняет в туре с CLOUDS и ничего не говорит о новинке. На торрентах музыка светилась еще с августа — но опять же, со статусом непонятным. Лейбла у EYE OF SOLITUDE нет, промоцией заниматься некому.
В общем, не до конца очевидно, что происходит, но! На bandcamp-площадке EYE OF SOLITUDE X уже выложен как последний альбом проекта — и, как всегда, фирменно, характерно, безрадостно, беспросветно, он давит и эмоционально прессует вечною осенью, таинственно-чудной в томном гниении и густых сырых желто-черных туманах. Час оглушительного отчаяния, час экзистенциальной скорби, час тоски по несбывшемуся из загаданного под новогодней елкой в канун 2023. Час среди сумрачных призраков. В общем… нет ни одной причины не слушать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 188
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Комментарии
Green:
КАЙФовый альбом!
Хорошо работа работается под эти песенки) Спасибо за ознакомления сего творения.…
Eum:
дебютник не очень понравился, но в целом согласен — это очень неожиданный камбэк…
коллапес:
вы все правы в равной степени.
придумать в митоле что-то новое очень сложно, так что всем приходится работать с тем что есть, ну и позировать конечно……
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Понимаешь в чем дело: Они из латинской -южной америки через мексику через границу с сша идут тысячами идут каждый день а в самих штатах они живут и кушают что бог пос…
Ad Noctum:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Лучше бы они потратили эти миллиарды которые они тратят на украину на строительство социального жилья-многоэтажных общежити…
Сергеич:
Популярная сегодня позиция западного человека — делать вид, что в случившемся виноваты все, не указывая на истинных зажигателей войн — авторитарную ось (русня, иран,…
Дружище Христос:
Колючий Вожык написал(а):
Что можно ожидать от норвежских позеров? очередной кусок примитивной бредятины? Сатир и Фенриз любят придать культовости свое бредя…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Добиться правды без осуждения сша к сожалению не получится. Именно америкосы накачивают украину и израиль оружием. Поэтому они (войны) и продолжаются. Им выгодно чт…
Юрий:
Я один уже давным давно ничего ничего не жду ни от одной рок группы ?! ибо всё что выпускается в последние пару десятилетий , всё это заезженные до дыр клише ,и звучал…
Колючий Вожык:
нажрался скорее всего как падла…нашли кого слушать, сказки норвежских позеров…
Колючий Вожык:
Что можно ожидать от норвежских позеров? очередной кусок примитивной бредятины? Сатир и Фенриз любят придать культовости свое бредятины и Снорре еще выполз…из тю�…
harvey keitel:
угадайте какой метал группе пренадлежит эти стихи?
спит крамольное гестапо
спит петроца из креатор
только дым струится в трубах
и воняет мертвецами
круглосут…
Alex Warrior (Sodom):
Нууу не Voivod…для белорусов попрёт… агрессии надо больше. Если решили вселенную подр..ить…
КАЙФовый альбом!
Хорошо работа работается под эти песенки) Спасибо за ознакомления сего творения.