«Больше метала, чем когда-либо!» DARKTHRONE возвращаются с альбомом «Old Star»

Если вы скучали по DARKTHRONE, если понравился альбом Arctic Thunder, есть хорошие новости. Дуэт готов предложить его «улучшенный» вариант: полноформатник Old Star, который появится на Peaceville 31 мая. Сегодня же, в рамках презентации, группа выложила сингловую вещь «The Hardship Of The Scots».

«Old Star — мы снова возвращаемся с риффами! — сообщил Фенриз. — Вскоре после выпуска Arctic Thunder стало очевидно, что мы продолжим в том же ключе, совмещая олдовый хэви-блэк-метал с замедленным трэшем, дэзом и классическим думом.

В последние 20 лет многие пытались воссоздать звук 70-х — мы же на этот раз смикшировали альбом в духе 80-х. По сути, это будет самый «восьмидесятнический» и самый металлический альбом в нашем каталоге, со звуком барабанов, характерным для немецкого/американского музыкального рынка 80-х, и дьявольской лирикой моего авторства. Мы чувствуем, что Old Star — это старший брат Arctic Thunder, только более монолитный и с еще более крутыми риффаками».