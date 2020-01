Клип 1349 «Through Eyes Of Stone»

Группа 1349, чей альбом The Infernal Pathway неплохо продвигается в голосовании за бест-оф полугодия , показала клип на песню «Through Eyes Of Stone».

