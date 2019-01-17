Дружище Сатана. Статую селфи-диавола поставят в испанской Сеговии

Вот и европейский вариант Бафомета — в отличие от американского, жизнерадостный и глупый. Ибо что может быть глупее карикатурного дьявола, который делает селфи? Наверно, только католики, которых это взбесило.

В общем, дело обстоит так. Власти города Сеговия решили установить статую дружища Сэйтана рядом с туристической примечательностью: акведуком времен Римской империи. Согласно фольклору, сам Нечистый его и соорудил. За одну ночь. Поэтому, отдавая дань легенде и надеясь повысить привлекательность объекта, гостей города мягко приглашают сделать селфик с милейшим и добрейшим мифическим персонажем.

У католиков своя правда. В петиции, которая направлена в противодействие вышеизложенной инициативе, говорится, что религиозное искусство не предполагает привлекательных изображений дьявола — напротив, демонические сущности должны выглядеть максимально отталкивающими и отвратительными, пресекая любые попытки замаскировать зловещую натуру Зла. Однако тут же родилась ответная петиция: скульптура, мол, симпатична и появилась тут не случайно — это часть легенды, и не имеет отношения к религии, ибо не несет каких-либо моральных посылов.

«Контроверсивность скульптуры меня печалит, — говорит автор произведения José Antonio Abella, — Сеговия — восхитительный город, большинство наших граждан милы, дружелюбны и спокойны. И будет очень грустно, если пачка нетолерантных и отсталых людей испортят имидж нашего городка».