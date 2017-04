Белорусский сатанист. Лидер SODOMIC BAPTISM и его топ-5 альбомов истинной Тьмы

«Все эти альбомы в свое время были заслушаны до дыр. От них и по сей день исходит темная энергетика. В этих альбомах есть все от сатанизма: грустная меланхоличность, мрачность, брутальность, а главное — при прослушивании этой музыки присутствует четкое осознание того, что Тьма существует, она реальна, и она внутри нас. Нужно лишь открыть ее в себе, увидеть, распознать, зажечь в себе черное пламя, которое будет озарять весь дальнейший путь», — говорит Алексей Тетин, лидер молодечненской олдскульной satanic death metal группы SODOMIC BAPTISM, сеющей с 2014-го сумрак и хаос в хрустальных стенах Сосуда.

«Все записи, повлиявшие на меня как на музыканта, как на сатаниста, на мое темное становление, конечно, вспомнить сейчас невозможно, но вот пятерка основных… Начну с конца списка.

5. Diamanda Galás The Divine Punishment (1986)

4. BURZUM Filosofem (1996)

3. DEAD CAN DANCE Within The Realm Of A Dying Sun (1987)

2. ELEND The Umbersun (1998)

1. DEICIDE Legion (1992)