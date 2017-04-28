Белорусский сатанист. Лидер SODOMIC BAPTISM и его топ-5 альбомов истинной Тьмы

«Все эти альбомы в свое время были заслушаны до дыр. От них и по сей день исходит темная энергетика. В этих альбомах есть все от сатанизма: грустная меланхоличность, мрачность, брутальность, а главное — при прослушивании этой музыки присутствует четкое осознание того, что Тьма существует, она реальна, и она внутри нас. Нужно лишь открыть ее в себе, увидеть, распознать, зажечь в себе черное пламя, которое будет озарять весь дальнейший путь», — говорит Алексей Тетин, лидер молодечненской олдскульной satanic death metal группы SODOMIC BAPTISM, сеющей с 2014-го сумрак и хаос в хрустальных стенах Сосуда.

«Все записи, повлиявшие на меня как на музыканта, как на сатаниста, на мое темное становление, конечно, вспомнить сейчас невозможно, но вот пятерка основных… Начну с конца списка.

5. Diamanda Galás The Divine Punishment (1986)

4. BURZUM Filosofem (1996)

3. DEAD CAN DANCE Within The Realm Of A Dying Sun (1987)

2. ELEND The Umbersun (1998)

1. DEICIDE Legion (1992)

О том же, что представляет собой сатанизм в интерпретации SODOMIC BAPTISM (как ни странно, группа была создана фронтменами HAPPY FACE и ANN CORE), Алексей рассказывал в преддверии презентации дебютного EP Black Fire Pandemonium, реализованного три года назад.

«В наших композициях мы затрагиваем тему метафизического Зла, Ада, Тьмы, Бездны, Хаоса. А в центре всего стоит, конечно же, Сатана как олицетворение Тьмы. Мракобесие, раболепство, алчность, зависть, злоба — это удел клерикалов. Сатана же в наших песнях олицетворяет свободу и высшую справедливость к тем, кто её заслужил. Мы не поем о перевернутых крестах, убийствах некрещеных младенцев, поджогах церквей и всякой чуши, которой пугают обывателя желтая пресса и священнослужители. Для нас Сатана — это глубокое изучение себя как части Тьмы, той ее стороны, где познание Пути бесконечно. В принципе, ничего доносить до людей мы не хотим. Человек сам должен до себя донести, что он Человек, а не раб… Пусть послушает наши песни и подумает: «Кто я?»

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sodomicbaptism.bandcamp.com/album/black-fire-pandemonium" >Black Fire Pandemonium by Sodomic Baptism</a>

И, приглашая в дальнейшее погружение, презентуем новинку: буквально на днях изданный американцами Noctivagant Collective экспериментальный сплит SODOMIC BAPTISM с проектом CORONA BARATHRI. Релиз называется Womb Ov Sheol и представляет собой алхимическую смесь ritual dark ambient с satanic death metal.

«Концепция релиза основана на Nigra Trinitas: Samael (Отец Демонов, Диавол Яда); Lilith Nahema (Матерь всех Нечистых); Cradle Ov Nahemoth (зачатие Зверя, рождение Антихриста) — в метафизическом понимании рождение Детей Ночи как совокупность всех Темных душ на Земле».

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://noctivagantcollective.bandcamp.com/album/womb-ov-sheol" >Womb Ov Sheol by Corona Barathri & Sodomic Baptism</a>

И напоследок, пожелав всем доброй и светлой ночи, — видео на один из треков альбома, «Samael: Angel Ov Death». На сколько оцените его по шкале Мрачности и Зловещности?