Открыт сезон любви-ненависти: GRETA VAN FLEET выпустили новую тему «My Way, Soon»

Есть у LED ZEPPELIN, любимой группы пацанов из GRETA VAN FLEET, песня под названием «When The Levee Breaks» («Когда прорвется плотина») — и я вспоминаю ее каждый раз, когда, собственно, GVF выпускают очередную новинку. И не потому что та непременно напоминает о «цеппелинах» — не обязательно — а потому что Интернет немедленно заливает потоком презрения, ненависти, восхищения, осуждения, одобрения, всего сразу, чего угодно, только не равнодушия. Вот, казалось бы, всего лишь новая песня неплохой, но пока не выдающейся команды современности — отчего столько эмоций?

На днях GRETA VAN FLEET презентовали новый сингл «My Way, Soon» — и, как по мановению, опять началось: «тааак, кого они передрали на этот раз? RUSH?», «черт, а вокалист теперь пародирует Эксла Роуза!» Хвалят, конечно же, тоже многие — в том числе и ровесники музыкантов, которые, слушая эту музыку, вдруг обнаруживают себя радостными старперами. «Мне 18, но под песни любимой ГРЕТЫ снова ощущаю себя на 62!», — метко отмечает на youtube один из фанатов.

Параллельно за ребят впрягаются известные рок-музыканты.

Joe Satriani: «Стоит мне включить GRETA VAN FLEET, как кто-то, как правило старше меня, говорит: «Ох, кто эти ребята, передирающие LED ZEPPELIN?» Слушайте, дайте им уже передохнуть от нападок! Есть куча музыкантов старшего поколения, которые играют и выступают, кажется, только ради денег и славы. А эти ребята, на мой взгляд, искренне любят музыку, и в них есть есть искра».

Josh Rand, STONE SOUR: «По отношению к GRETA VAN FLEET в индустрии привилось противоречивое отношение, помесь любви и ненависти. Мне это непонятно. Возможно, в их музыке и есть некие отчетливые влияния, но группа ведь еще очень, очень молода. И мне интересно будет посмотреть, как она станет расти, развиваться, меняться с опытом студийных записей и концертов. Мне кажется, в их случае возможности беспредельны: они уже очень классно играют, вокалист потрясно поет… осталось только отшлифовать свой собственный почерк и двигаться дальше и выше — думаю, они на это способны».

Как бы там ни было, «My Way, Soon» за четыре дня набрала полмиллиона просмотров — эту на удивление позитивную и светлую вещь музыканты посвятили своему трехлетнему гастрольному опыту, поделившись ощущениями и опытом. Ну и прилагающееся видео, в общем, о том же.

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