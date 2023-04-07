Новинка: GRETA VAN FLEET «Meeting The Master» (и при новом макияже)Новинки и новости
К своим 25-26 от роду пацаны из GRETA VAN FLEET (а там, напомню, фактически семейный братский подряд) достигли уровня грандов современной рок-сцены — где-то в силу хайпа и воплей про рипоффы LED ZEPPELIN, где-то благодаря бесспорному умению создавать по-настоящему органичную «олдскульную» рок-музыку — и с двумя выпущенными альбомами у них уже есть «Грэмми», миллионы продаж дисков, хэдлайн-туры по миру, а также суппорт-роль на концертах групп уровня METALLICA. 21 июля у «грет» выходит третий лонгплей Starcatcher, и баллада «Meeting The Master» уже готова принимать волны любви и потоки презрения.
Хотя, честно, даже не представляю, за что именно ее можно критиковать: незамутненный невинный классик рок, чистенько, выверенно прописанный и исполненный — академический, но одновременно, на подспудности, трогательный и искренний. Ну а что пол музыкантов по клипу так сразу и не определишь, то это, в общем,
у всех сейчас так пасхалочка (как ни каламбурно сегодня звучит) рокерам 70-х. Ну кто из них хоть раз за карьеру не выглядел как баба?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 160
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Комментарии
Anastasiya:
Anastasiya:
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Ivan Borisov:
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Виктор:
клип неплохой, но музыка же просто хуйня.
ну просто вот вообще, даже неудобно слушать (лучше вырубить звук и просто клип посмотреть, как с Бейонсе)…
Green:
«Ну кто из них хоть раз за карьеру не выглядел как баба?»
Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Motorhead, King Crimson, Dire Straits, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Ramones, Status Quo и многие другие группы 70-х никогда не «выглядели, как бабы».
Автор — учи матчасть, не позорься.
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