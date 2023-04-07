Новинка: GRETA VAN FLEET «Meeting The Master» (и при новом макияже)

Ivan Borisov:

«Ну кто из них хоть раз за карьеру не выглядел как баба?»

Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Motorhead, King Crimson, Dire Straits, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Ramones, Status Quo и многие другие группы 70-х никогда не «вы…