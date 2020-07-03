Городские сумасшедшие. Слушаем новую тему IMPERIAL TRIUMPHANT с барабанами от MESHUGGAH

03.07.2020
Городские сумасшедшие. Слушаем новую тему IMPERIAL TRIUMPHANT с барабанами от MESHUGGAHНовинки и новости
Они носили маски, когда это еще не стало трендом. Они транслировали концентрированное безумие нью-йоркских улиц, пока столицу не затопило эпидемией и расовыми бунтами. Они — IMPERIAL TRIUMPHANT, и конец июля не будет спокойным. Кому есть за что держаться — держитесь.
31 числа выходит новый альбом коллектива Alphaville. На сегодняшний день группа показала два его сингла, стартовый «Rotted Futures» и «City Swine», на котором сыграл на японском (!) барабане тайко Tomas Haake из MESHUGGAH. Так что кому не хватает приджазованной диссонантной дикости в чернейшей из урбанистических оболочек — держите. Но предупреждаю: будет непросто.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 110
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Слушать будет просто, но не для всех, это из тех вещей , которые не для всех. А слушать будет просто, надо просто слушать ХОРОШО!!!!