Marty Friedman: «Когда вижу заголовки со словом ‘ex-MEGADETH’, меня просто выворачивает»Блог
«Когда я ушел из MEGADETH, тег «ex-MEGADETH» буквально приклеился к имени, но первый год или два я не возражал. Это было объяснимо, — делится гитарист Marty Friedman. — А затем ужасно захотелось от него избавиться, потому что в группу я возвращаться не собирался и вообще начал делать совершенно иные вещи, не имеющие к MEGADETH ни малейшего отношения. Так что в 2002 или 2003 году я выдвинул медиа-ресурсам строгое условие: никакого «бывшего гитариста MEGADETH» рядом с моим именем, что бы они ни писали. Просто никогда не используйте это сочетание в заголовках.
Это было жестким и обязательным правилом для всех: не упоминать меня с MEGADETH. «Экс-MEGADETH» и это вот все. Но… не вышло. Поначалу журналисты игнорировали это правило в 90 случаев из ста. Потом, с течением времени, стало получше, и мне сделалось легче. Ведь музыка, которой я стал заниматься, не имеет ничего общего с MEGADETH — зачем вообще это упоминание, к чему?
Так что, честно, сейчас, когда вижу подобные заголовки, меня просто выворачивает. Страшно бесит. MEGADETH эти референсы ни к чему. Мне тоже. Прошло, блин, 25 лет. У них своя группа, и я большой ее поклонник. Я иду своим путем. Так какого хрена, ребята?»
В общем, со всем пониманием и уважением к сольным заслугам Марти, отмечу, что 15 мая у него вышел четырнадцатый сольный альбом Drama, и кто любит чувственную душевную многомерную гитарную рок-музыку в окружении синтезаторов, пианино, скрипки и виолончели, попробуйте. Как минимум — в фоновом варианте.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 108
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Marty Friedman: «Когда вижу заголовки со словом ‘ex-MEGADETH’, меня просто выворачивает»
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Комментарии
Polaris:
Он что, маленький что ли? Он просто сказал СМИ: «А-та-та ребята! Так нельзя! Меня упоминать не надо! А не то я вас наругаю!» Так что ли было? Он даже в суд ни разу не обраща…
Ka1n:
Унылая муть, имхо, этот Марти. Особенно последнее творение. Как-то слушал его старые сольники — было пободрее…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
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Anastasiya:
V2 написал(а):
Может быть ты знаешь, когда открывается продажа билетов на круиз для простых смертных? Организаторы на письма не особо отвечают, а пропустить не �…
Дед Аким:
Блин, из меня пошляк получается, а так вообще я очень скромный и культурный в жизни.…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Žanamari & J’Animals — Kreten Pomalo (Official Video)
По моему это музон классный жизнерадостный и девчонка красавица, либо я ничего не понимаю
https://youtu.be/S4yprv…
V2:
Может быть ты знаешь, когда открывается продажа билетов на круиз для простых смертных? Организаторы на письма не особо отвечают, а пропустить не хочется.…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабат…
Дед Аким:
Žanamari & J’Animals — Kreten Pomalo (Official Video)
По моему это музон классный жизнерадостный и девчонка красавица, либо я ничего не понимаю…
Дед Аким:
Суббота, встречался со своей знакомой подругой, выпил немножко (или множко) и потянуло перед сном над размышлениями? Какие же мы все таки мужики неблагодарные шовин…
Другой Александр:
Писюн c глазами написал:
Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла
В этом году н�…
Другой Александр:
…тот же Hurt Yourself And the Ones You Love…
Модель, которая фоткалась для обложки, оказывается покончила с собой……
Дед Аким:
Превосходная работа группы, в своем лучшем стиле и клип и песня!!!…
Унылая муть, имхо, этот Марти. Особенно последнее творение. Как-то слушал его старые сольники — было пободрее
Он что, маленький что ли? Он просто сказал СМИ: «А-та-та ребята! Так нельзя! Меня упоминать не надо! А не то я вас наругаю!» Так что ли было? Он даже в суд ни разу не обращался? За что он тогда платит своим агентам?