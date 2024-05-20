Marty Friedman: «Когда вижу заголовки со словом ‘ex-MEGADETH’, меня просто выворачивает»

«Когда я ушел из MEGADETH, тег «ex-MEGADETH» буквально приклеился к имени, но первый год или два я не возражал. Это было объяснимо, — делится гитарист Marty Friedman. — А затем ужасно захотелось от него избавиться, потому что в группу я возвращаться не собирался и вообще начал делать совершенно иные вещи, не имеющие к MEGADETH ни малейшего отношения. Так что в 2002 или 2003 году я выдвинул медиа-ресурсам строгое условие: никакого «бывшего гитариста MEGADETH» рядом с моим именем, что бы они ни писали. Просто никогда не используйте это сочетание в заголовках.

Это было жестким и обязательным правилом для всех: не упоминать меня с MEGADETH. «Экс-MEGADETH» и это вот все. Но… не вышло. Поначалу журналисты игнорировали это правило в 90 случаев из ста. Потом, с течением времени, стало получше, и мне сделалось легче. Ведь музыка, которой я стал заниматься, не имеет ничего общего с MEGADETH — зачем вообще это упоминание, к чему?

Так что, честно, сейчас, когда вижу подобные заголовки, меня просто выворачивает. Страшно бесит. MEGADETH эти референсы ни к чему. Мне тоже. Прошло, блин, 25 лет. У них своя группа, и я большой ее поклонник. Я иду своим путем. Так какого хрена, ребята?»

В общем, со всем пониманием и уважением к сольным заслугам Марти, отмечу, что 15 мая у него вышел четырнадцатый сольный альбом Drama, и кто любит чувственную душевную многомерную гитарную рок-музыку в окружении синтезаторов, пианино, скрипки и виолончели, попробуйте. Как минимум — в фоновом варианте.

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