Ожидаемый релиз лета: FORGOTTEN TOMB «Nightfloating»

Комментарии

Другой Александр: Sonder77 написал(а):

Ad Noctum написал(а):

Whoredom Rife — Den Vrede Makt А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случа�…

Sonder77: Ad Noctum написал(а):

Whoredom Rife — Den Vrede Makt А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких �…

Anastasiya: Ad Noctum написал(а):

Whoredom Rife — Den Vrede Makt А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких �…