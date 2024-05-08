forgotten tomb
08.05.2024

Ожидаемый релиз лета: FORGOTTEN TOMB «Nightfloating»

Новинки и новости

Сегодня не день, а просто именины сердца. С утра удалось купить билет на следующий круиз 70000 тонн (а это, помимо внушительной стоимости, еще и целый квест, ибо желающих очень много, и очередь делится на несколько групп, так что, в принципе, не факт, что все попадут), который в конце января 2025 поплывет из Майами на Ямайку и на который уже заявлены ARCTURUS, CANDLEMASS, THE KOVENANT, EMPEROR, SEPTICFLESH, SAMAEL, DECAPITATED — а вообще ожидается 60 метал-групп; потом AMORPHIS с DARK TRANQUILLITY объявили даты совместного американского тура, и осенний концерт у нас выпал аккурат на мой день рождения; потом LACUNA COIL в Шарлотте отыграли совершенно зажигательный мощнейший концерт (нужны тут кому фотокарточки и репортаж?), и вот, к финалу, к ночи, FORGOTTEN TOMB выложили видео на трек будущего альбома «Nightfloating».

В нынешнем году этот итальянский коллектив отмечает 25-летие, впереди множество концертов (пока, увы для некоторых, только европейских); альбом появится на Agonia Records в середине июня. «Эпидемический» предшественник 2020 года Nihilistic Estrangement, несмотря на всю мою долгоиграющую любовь к команде, как-то прошел мимо: тот же Hurt Yourself And the Ones You Love, не говоря уже о дсбм-ных дисках нулевых, хочется переслушивать гораздо чаще. Однако новый титульный «Nightfloating» — сразу да. Все у FORGOTTEN TOMB на 25-летнем юбилее получается хорошо. Или плохо. В зависимости, что они сами считают для себя комплиментом.

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1 comment

  • Дед Аким написал(а):

    Настя, поздравляю с приобретением билета на круиз!!! Каждый из читателей сайта хотел бы там оказаться!!! Репортаж про LACUNA COIL интересно прочитать и посмотреть. FORGOTTEN TOMB не хорошо или плохо можно оценить, это просто великолепная песня, шикарный качественный звукhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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