Ожидаемый релиз лета: FORGOTTEN TOMB «Nightfloating»Новинки и новости
Сегодня не день, а просто именины сердца. С утра удалось купить билет на следующий круиз 70000 тонн (а это, помимо внушительной стоимости, еще и целый квест, ибо желающих очень много, и очередь делится на несколько групп, так что, в принципе, не факт, что все попадут), который в конце января 2025 поплывет из Майами на Ямайку и на который уже заявлены ARCTURUS, CANDLEMASS, THE KOVENANT, EMPEROR, SEPTICFLESH, SAMAEL, DECAPITATED — а вообще ожидается 60 метал-групп; потом AMORPHIS с DARK TRANQUILLITY объявили даты совместного американского тура, и осенний концерт у нас выпал аккурат на мой день рождения; потом LACUNA COIL в Шарлотте отыграли совершенно зажигательный мощнейший концерт (нужны тут кому фотокарточки и репортаж?), и вот, к финалу, к ночи, FORGOTTEN TOMB выложили видео на трек будущего альбома «Nightfloating».
В нынешнем году этот итальянский коллектив отмечает 25-летие, впереди множество концертов (пока, увы для некоторых, только европейских); альбом появится на Agonia Records в середине июня. «Эпидемический» предшественник 2020 года Nihilistic Estrangement, несмотря на всю мою долгоиграющую любовь к команде, как-то прошел мимо: тот же Hurt Yourself And the Ones You Love, не говоря уже о дсбм-ных дисках нулевых, хочется переслушивать гораздо чаще. Однако новый титульный «Nightfloating» — сразу да. Все у FORGOTTEN TOMB на 25-летнем юбилее получается хорошо. Или плохо. В зависимости, что они сами считают для себя комплиментом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 138
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Комментарии
Polaris:
Я надеюсь, набранные миллионы просмотров от этого видео в ТикТоке принесут басисту-культуристу вполне материальные результаты, и на вырученные от просмотров сред�…
Юрий:
Хорошая группа , запоминающиеся , немного попсовые мелодии , простенько и со вкусом .…
Дед Аким:
Настя, поздравляю с приобретением билета на круиз!!! Каждый из читателей сайта хотел бы там оказаться!!! Репортаж про LACUNA COIL интересно прочитать и посмотреть. FORGOTTEN TOM…
Другой Александр:
Sonder77 написал(а):
Ad Noctum написал(а):
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случа�…
Sonder77:
Ad Noctum написал(а):
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких �…
Alex:
Насте бы банить этих дебилов ватных. Бесят тупостью, Кипеловым и Киркоровым нехай наслаждаются…
Зануда:
О, классная группа, все альбомы есть Вроде бы не уникальный звук, но чем-то цепляет.…
UserChujuser:
Metaller555 написал(а):
Mark написал(а):
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404
И сюда ватные z-дебилы просочились :(( По музыке Hell:On ещё на прошло…
Другой Александр:
Дружище Христос написал:
Нарциссизм всегда зашкаливал
Есть такое) Помню, он комментируя слух о том, что его якобы избили мигранты в тюрьме, хвастался, что е�…
Metaller555:
Mark написал(а):
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404
И сюда ватные z-дебилы просочились :(( По музыке Hell:On ещё на прошлом альбоме нашли …
Barbatus:
вместо любых слов оставлю тут это:
https://www.youtube.com/watch?v=_CnP2uu7GtQ…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких �…
Ad Noctum:
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких имён.…
Настя, поздравляю с приобретением билета на круиз!!! Каждый из читателей сайта хотел бы там оказаться!!! Репортаж про LACUNA COIL интересно прочитать и посмотреть. FORGOTTEN TOMB не хорошо или плохо можно оценить, это просто великолепная песня, шикарный качественный звук