POWERWOLF, Веревульф и страдающее Средневековье. Премьера нового клипа!Новинки и новости
POWERWOLF — одни из главных пауэр-сказочников нынешнего поколения — продолжают ковыряться в страшных историях, ставших легендами, и легендах, ставшими историями далекого прошлого. В июле немцы выпускают альбом Wake Up The Wicked — в коем снова будут еретики, грешники, инквизиторы, Жанна д’Арк и иные герои не нашего времени. Для первого сингла и клипа «1589» личность подобрали реальную и решительно мрачную (ну а как иначе).
Мужика, жившего в означенную пору под Кельном, звали Peter Stump — а также Бедбургский оборотень. Историю этого вроде как ликантропа можно почитать вкратце тут; песня о нем была у MACABRE, животрепещущую статью писал журнал National Geographic, — ну а POWERWOLF специально поехали в британские темные леса, чтобы создать на означенную тему клип-минифильм.
Здорово поставлено и снято — ну и, если кто здесь любит POWERWOLF, песней тоже обижен не будет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 37
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Комментарии
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
он у меня вызывает только скуку и раздражение.
Мне нравится, ну и вообще, наверное, 90% польского блэка …
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Отточенно-отчаянный» — это что значит? Я не понял эпитета)
Отточенный, острый — по реализации, отчаянный — по…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
«Отточенно-отчаянный» — это что значит? Я не понял эпитета)
Отточенный, острый — по реализации, отчаянный — по настроению и ощу�…
Другой Александр:
«Отточенно-отчаянный» — это что значит? Я не понял эпитета)
Играют какой-то хипстерский блэк. При прослушивании подумал, что подобный музон сочиняют и слушают чуваки…
Виталий:
Мне кажется этот состав в музыкальном плане посильнее оригинала)…
Катерина:
Зануда:
Виктор:
Ветошь написал(а):
Устарело ещё со времён Nightwish!
EPICA никогда не была на уровне Nightwish — даже последнего…
Зануда:
думстер-бумстер:
juris:
учитывая что EPICA попса ещё та — страшно подумать ЧТО же там… …
Дед Аким:
Симона красавица, песня хит в лучших традициях Nightwish и EPICA, вообще часто встречается, что сольный проект одного из участников знаменитой группы не сильно по звуку о�…
Sonne:
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