POWERWOLF
18.05.2024

POWERWOLF, Веревульф и страдающее Средневековье. Премьера нового клипа!

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POWERWOLF — одни из главных пауэр-сказочников нынешнего поколения — продолжают ковыряться в страшных историях, ставших легендами, и легендах, ставшими историями далекого прошлого. В июле немцы выпускают альбом Wake Up The Wicked — в коем снова будут еретики, грешники, инквизиторы, Жанна д’Арк и иные герои не нашего времени. Для первого сингла и клипа «1589» личность подобрали реальную и решительно мрачную (ну а как иначе).

Мужика, жившего в означенную пору под Кельном, звали Peter Stump — а также Бедбургский оборотень. Историю этого вроде как ликантропа можно почитать вкратце тут; песня о нем была у MACABRE, животрепещущую статью писал журнал National Geographic, — ну а POWERWOLF специально поехали в британские темные леса, чтобы создать на означенную тему клип-минифильм.

Здорово поставлено и снято — ну и, если кто здесь любит POWERWOLF, песней тоже обижен не будет.

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