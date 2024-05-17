Сатана этой весны: слушаем «Upharsin» BLAZE OF PERDITION

Сатана этой весны: слушаем «Upharsin» BLAZE OF PERDITIONБлог
Один из самых мощных, суровых, злобных, отточенно-отчаянных альбомов этой весны; оголтело-осатанелый, как это свойственно полякам-блэкушникам, штормовой — причем из тех штормов, которые, среднетемпово замедляясь, становятся только страшнее. В общем, в прошлом месяце люблинский BLAZE OF PERDITION издал шестой альбом Upharsin, и Бафомет до сих пор пляшет на раскаленных углях, попивая соплицу и громогласно распевая что-то типа «Policzone, zważone, rozdzielone».
Мне, в принципе, понравился предшественник The Harrowing Of Hearts 2020 года — хотя группу тогда обвинили в излишней меланхоличности и готичности. На Upharsin меланхолию смело агрессивно-депрессивной ненавистью и огнем; вокалист Sonneillon здесь даже не скримит — он будто выплевывает ядовитые заклинания, гулко отлетающие от испещренной тремоло, то хаотически-диссонантной, то мелодичной, то пробегемотовской стены звука, идеально прописанной и плотной, как ваши грехи.
Крутой продакшен, крутой альбом, 666 из десяти.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 17
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Комментарии
Виталий:
Мне кажется этот состав в музыкальном плане посильнее оригинала)…
Катерина:
Зануда:
Виктор:
Ветошь написал(а):
Устарело ещё со времён Nightwish!
EPICA никогда не была на уровне Nightwish — даже последнего…
Зануда:
думстер-бумстер:
juris:
учитывая что EPICA попса ещё та — страшно подумать ЧТО же там… …
Дед Аким:
Симона красавица, песня хит в лучших традициях Nightwish и EPICA, вообще часто встречается, что сольный проект одного из участников знаменитой группы не сильно по звуку о�…
Sonne:
Ветошь:
Зануда:
40PT написал(а):
White Tower — гэта ў гонар талачынскага чарніла? (Белая вежа, 0.5 л)
Не, это white power, но аккуратно …
40PT:
White Tower — гэта ў гонар талачынскага чарніла? (Белая вежа, 0.5 л)…
Дед Аким:
Секс это и есть жизнь!!!
Lidija Bacic Lille — Stop ft. Žanamari (I godina nova 2024) stage performance
Она Лапочка ростом 1,79 см., болгарин ещё выше, какой красивый дуэт
Lidija …
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