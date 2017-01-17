Тест. Разбираетесь ли вы в стилях музыки?

Их много, они бывают странные и временами являются единичным и странным порождением фантазии музыканта или журналиста. Тем не менее, как говорил Пила, давайте немножечко поиграем. Сможете ли вы отличить фэйковые жанры музыки от уже зарегистрированных?..

1. Какой из этих стилей действительно существует?

2. Какой из видов «кора» еще не придуман?

3. Что отличает так называемый «latin metal»?

4. В музыке артистов какого жанра можно услышать 8-битные звуки игровой приставки?

5. Какой из этих стилей не имеет религиозного контекста?

6. Какой аксессуар подойдет музыканту жанра aggrotech?

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7. Какой «step» пока не зарегистрирован в музыкальных анналах?

8. Какой из этих жанров реально существует?

9. Как называют турецкий рок?

10. У фоновой музыки есть разные названия. Какое из нижеперечисленных не используется?

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, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 18.01.2017 в 00:31

    Откуда-то аж семь набрал.

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  2. тютя 18.01.2017 в 02:37

    3 из 10 это провал))

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  3. zzz 18.01.2017 в 07:13

    Хреново у меня с интуицией — 3 из 10.

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