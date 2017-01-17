Их много, они бывают странные и временами являются единичным и странным порождением фантазии музыканта или журналиста. Тем не менее, как говорил Пила, давайте немножечко поиграем. Сможете ли вы отличить фэйковые жанры музыки от уже зарегистрированных?..
Тест. Разбираетесь ли вы в стилях музыки?
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: тест
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Тест. Разбираетесь ли вы в стилях музыки?
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Комментарии
- zzz: Хреново у меня с интуицией — 3 из 10.
- тютя: 3 из 10 это провал))
- Tular: Откуда-то аж семь набрал.
- dissolve-ens: Вот не живётся же спокойно людям, обязательно бох нужен и церковь..
- Tadevusz: Не абзывай пратэстанцкі шабаш царкоўнай службай!
- Loretta: >>> Если бы у скотобоен были стеклянные стены, все люди были бы вегетарианцами таки да.
- nikolass: Даже не смог дочитать это до конца.
- лерка: «Если бы у скотобоен были стеклянные стены, все люди были бы вегетарианцами.» Пол Маккартни. А сэр Пол хуйни...
- лерка: Вот про двойные стандарты он хорошо указал. У нас само собой коров жрать,телят. У разного народа по своему же....
- лерка: ой, и в итоге любовная любоф друг к другу- обхаяли взаимно, взаимно извинились, ток на брудершафт осталось...
- Какие бывают мошпиты: http://imgur.com/gallery/8EVww
- Sonne: Ну тут он на ритм-гитаре, чего б нет. Думаю, он по всяком умеет.
- лерка: ебушки, какой слог, какая поэтичность! ПыСы не иначе как грибочков откушал XD
В этот день родились1963 - Carl McCoy (FIELDS OF THE NEPHILIM)
1970 - Mirai Kawashima (SIGH)
1971 - Jonathan Davis (KORN)
1980 - Mick Kenney (ANAAL NATHRAKH)
10 релизов января
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Sepultura Machine Messiah
Xandria Theater Of Dimensions
Grave Digger Healed By Metal
Aborym Shifting.negative
Hour Of Penance Cast The First Stone
Helheim LandawarijaR
Pain Of Salvation In The Passing Light Of Day
Attacker Sins Of The World
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Откуда-то аж семь набрал.
3 из 10 это провал))
Хреново у меня с интуицией — 3 из 10.