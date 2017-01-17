Тест. Разбираетесь ли вы в стилях музыки?

1. Какой из этих стилей действительно существует? Skweee - скандинавская клубная электронная музыка на основе фанка и хип-хопа Straightcore - поджанр хардкор-панка, музыканты которого строго придерживаются принципов стрейт-эджа Electroplasm - обволакивающая, медленная и гипнотичная разновидность даунтемпо

2. Какой из видов «кора» еще не придуман? Sadcore - депрессивный Taqwacore - мусульманский Mencore - маскулинный Horrorcore - ужастиковый Pornocore - порнушный Queercore - гейский

3. Что отличает так называемый «latin metal»? Элементы латиноамериканской этнической музыки Тексты на латыни

4. В музыке артистов какого жанра можно услышать 8-битные звуки игровой приставки? Electroclash Nintendocore Folktronica Pow-wow

5. Какой из этих стилей не имеет религиозного контекста? Unblack metal Sinawi Raggamuffin Falak

6. Какой аксессуар подойдет музыканту жанра aggrotech?

7. Какой «step» пока не зарегистрирован в музыкальных анналах? Vomitstep Skullstep Brostep Boystep

8. Какой из этих жанров реально существует? Cyberhat trance Bandana thrash Balaclava punk Ushanka pop

9. Как называют турецкий рок? Anatolian rock Positive hardcore Tarana rock Roots rock Melam