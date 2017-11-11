Так жить можно! Какие дома продают рок-звезды

Люблю иногда почитать рубрику Варламова «Так жить нельзя». И вот, аккурат после любования очередным роскошным шедевром, на глаза попалось объявление о продаже гавайского особняка Сэмми Хагара. Также не так давно выставляли на продажу свои имения Кирк Хэмметт и Гленн Данциг — и, в общем, вот как все это выглядит.

Sammy Hagar — Хайку, Гавайи

Цена: $3,299,000

Три спальни; бассейн с джакузи; 209 м2 дом; 3,64 гектаров общая площадь имения. Вид на океан, собственный водопад, пруд с рыбой, фруктовый сад… и, в общем, посмотрев на окрестности, осознаешь, что три триста — цена вполне обоснованная. Хотя русские олигархи такой «бедный» домик, конечно же, не оценили б. «Что ты подсунул, Сема??? Где позолота? Где фарфоровые унитазы?!»

Kirk Hammett — Сан-Франциско

Цена: $14,000,000 (изначально было 16)

У этого домишки, построенном в 1926 году в испанском колониальном стиле, есть даже персональный сайт: http://www.320seacliff.com. Три этажа, четыре спальни, панорамные окна с видами на океан — ну и, в общем, один из самых дорогих домов одного из самых дорогих городов США. Хотя с фарфоровыми унитазами там также отчего-то не складывается.

Glenn Danzig — пригород Лос-Анджелеса

Цена: $1,247,442. Цена аренды: $3,200 в месяц

В этом доме Гленн жил в нулевых — но в какой-то момент переехал, и вот недвижимость выставлена на продажу. Дом построен в 1907 году, в нем четыре спальни и две ванных комнаты, площадь помещения 201,4 м2, к нему прилагается участок в 627 м2. Нет центрального кондиционирования, зато осталось множество занятных вещичек! (Жилище продавалось в состоянии «как есть», так что потенциальные покупатели с радостью наснимали «бонусы» к спальням и ванным.)