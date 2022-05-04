Kirk Hammett: «Мне 59 лет, а я не считаю, что достиг своего максимума как музыкант и творец»

Как уже рассказывалось, Kirk Hammett дозрел до сольного релиза: это миник Portals, который был выпущен в апреле и вызвал неоднозначные отзывы. Одни назвали работу шедевральной, вдохновенной, атмосферной и визионерской; иные пожали плечами (мол, не для того мы любили Кирка все эти годы); кто-то признал, что это лучше, чем все последнее от METALLICA, а кто-то еще заскучал и пошел мимо. Тем не менее, Кирк — музыкант высокого класса, и, подадитесь вы мягкой магии Порталов или нет, сделано все, конечно же, мастерски. И от души.

Как в одном из недавних интервью пояснил Хэмметт, своей продуктивностью он во многом обязан трезвости (где-то сейчас тяжко вздохнул его коллега).

«Я не пью уже семь с половиной лет и ощущаю, что мое сознание очистилось, я гораздо более сфокусирован. Мозг работает гораздо лучше, улучшилась память, так что я в куда более благоприятном месте, чем раньше. Стало проще записывать музыку: я полностью сконцентрирован.

До того, как я выбрал трезвость, очень много времени уходило на посторонние вещи. Я проводил почти каждую ночь в клубе или баре, а почти каждое утро — отходил от этого. День туда, день сюда, вне зависимости, на гастролях мы или нет. С тех пор, как тусовочно-пьяная часть из жизни выпала, у меня появилось больше времени на творчество, и, конечно, занятия гитарой от этого только выиграли. Я стал более продуктивен — что здорово, ведь я люблю это все.

Как бы странно ни звучало, мне 59 лет, а я не считаю, что достиг своего максимума как музыкант и творец. И уж, конечно, не чувствую возраста: три или четыре раза в неделю я занимаюсь серфингом, бегаю, гоняю на велосипеде и играю на гитаре. Энергии хоть отбавляй, и я считаю, что это связано с отказом от алкоголя. Мне теперь гораздо лучше».

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