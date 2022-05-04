Kirk Hammett: «Мне 59 лет, а я не считаю, что достиг своего максимума как музыкант и творец»Блог
Как уже рассказывалось, Kirk Hammett дозрел до сольного релиза: это миник Portals, который был выпущен в апреле и вызвал неоднозначные отзывы. Одни назвали работу шедевральной, вдохновенной, атмосферной и визионерской; иные пожали плечами (мол, не для того мы любили Кирка все эти годы); кто-то признал, что это лучше, чем все последнее от METALLICA, а кто-то еще заскучал и пошел мимо. Тем не менее, Кирк — музыкант высокого класса, и, подадитесь вы мягкой магии Порталов или нет, сделано все, конечно же, мастерски. И от души.
Как в одном из недавних интервью пояснил Хэмметт, своей продуктивностью он во многом обязан трезвости (где-то сейчас тяжко вздохнул его коллега).
«Я не пью уже семь с половиной лет и ощущаю, что мое сознание очистилось, я гораздо более сфокусирован. Мозг работает гораздо лучше, улучшилась память, так что я в куда более благоприятном месте, чем раньше. Стало проще записывать музыку: я полностью сконцентрирован.
До того, как я выбрал трезвость, очень много времени уходило на посторонние вещи. Я проводил почти каждую ночь в клубе или баре, а почти каждое утро — отходил от этого. День туда, день сюда, вне зависимости, на гастролях мы или нет. С тех пор, как тусовочно-пьяная часть из жизни выпала, у меня появилось больше времени на творчество, и, конечно, занятия гитарой от этого только выиграли. Я стал более продуктивен — что здорово, ведь я люблю это все.
Как бы странно ни звучало, мне 59 лет, а я не считаю, что достиг своего максимума как музыкант и творец. И уж, конечно, не чувствую возраста: три или четыре раза в неделю я занимаюсь серфингом, бегаю, гоняю на велосипеде и играю на гитаре. Энергии хоть отбавляй, и я считаю, что это связано с отказом от алкоголя. Мне теперь гораздо лучше».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 192
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Kirk Hammett: «Мне 59 лет, а я не считаю, что достиг своего максимума как музыкант и творец»
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Тем не менее, Кирк — музыкант высокого класса
ахахахахаха……он же за свои 59 лет так и не научился играть на гитаре от слова совсем
«Мне 59 лет, салажёнок ёбаный» © Валерий «Рак» Палыч
СиРОЖА написал(а):
Тем не менее, Кирк — музыкант высокого класса
ахахахахаха……он же за свои 59 лет так и не научился играть на гитаре от слова совсем
давай ты так вот не научись играть, ага )
О, еще один доморощенный гитареро посмотрел видосиков на ютубе и выдает стандартно прям по методичке Только забыл добавить, что «ниадной песни для митолики не написал азаза». Ебать, чел больше 40 лет пилит крутые соляки, при этом учится, работает над техникой каждый, бля, день, но всегда найдется Сирожа, который спешит поделиться своим Охуенно Ценным Мнением. Вы, такие вот, реально думаете, что его с 1983 в метле держат, потому что выгонять жалко?
ахаха,обиженки повылезали
перлы вроде «чел больше 40 лет пилит крутые соляки» радуют.да у него в этих крутых соляках живого места нет,если вы это не слышите то возможно вы глухие.Да уже куча его коллег музыкантов высказались насчет «мастерства Кирка»,или их мнения тоже не авторитетные?
ну а насчет работает над техникой каждый, бля, день-это отдельный лол.вы или рофлите или реально у вас слуха нет.есть его видео разных лет(не с концертов)-он как лажал так и продолжает лажать все эти годы,не знаю о какой работе над техникой идет речь.
ладно,поскольку вы так и не опровергли мой тезис-предоставьте мне пожалуйста хотя бы одно видео где Хэммет по вашему авторитетному мнению играет хорошо.