Kirk Hammett выпускает саундтрековый сольный альбом (с приветом Морриконе)Блог
В течение продолжительной рок-карьеры Kirk Hammett не был замечен в сайд-проектах, да и гостевые участия позволял себе лишь раз или два. Однако на пороге шестидесятилетия гитармэн дозрел до выпуска сольной работы. И это будет не метал.
В апреле он выпускает миник Portals, описывая оный как «метафизический трип; приглашение посетить внутренние миры, доступные только музыке и музе, которая ее вдохновляет», а подход к написанию — «аудио-кинематографическим». Иначе говоря, саундтрек.
Идея появилась несколько лет назад, когда Кирк принял участие в выставке «It’s Alive» в Массачусетсе, на которую привез собственную, годами лелеемую коллекцию винтажных постеров хоррор и сай-фай фильмов, пару гитар, а также набор киноартефактов, которые бодрят его душу. Для создания атмосферы он записал немного фоновой музыки… ну и пошло. Помимо олдскульных ужастиков, воодушевляла его классическая музыка, работы Энио Морриконе… ну и, в общем, вы поняли. Ждать или нет, судите сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 75
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Kirk Hammett выпускает саундтрековый сольный альбом (с приветом Морриконе)
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Эннио Мориконе великий композитор 20 века, это не поп и рок, это классика!!! Метла, не трэш метал группа, они перестали ими быть в 1991 году, переросли (а не только стали мейстримом и погнались за деньгой) это вне жанров, величайшая группа всех времён и народов!!! Кирк отличный гитарист, то что будет не может быть плохо по любому!!!