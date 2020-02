DANZIG решил перепеть Элвиса!

Glenn Danzig в последнее время искрит и брызжет разнонаправленным креативом. В 2019-м с бюджетом в миллион долларов он дебютировал как режиссер, сняв по собственной книге комиксов кинофильм «Verotika» про хоррор и баб. «Кино сделано из трех трэшевых историй: про паука-альбиноса, сотворенного из слез глазастых сисек; про обезображенную стриптизершу, вырезающую лица для коллекции; и про жестокую правительницу а-ля Батори, любящую ванны из крови девственниц».

Картину, едва добравшуюся до проката, страшно залажали за топорное качество съемки и ненатуральную игру актерского состава, дешевый реквизит и пропаганду разврата с насилием на земле, где сражались деды . В общем, Оскар получит едва ли.

Но у Гленна стартапы еще не закончились! В апреле у артиста выходит альбом Danzig Sings Elvis, на котором… все так, Danzig поет песни Элвиса. Вот и треклист.

01. Is It So Strange

02. One Night

03. Lonely Blue Boy

04. First In Line

05. Baby Let’s Play House

06. Love Me

07. Pocket Full Of Rainbows

08. Fever

09. When It Rains It Really Pours

10. Always On My Mind

11. Loving Arms

12. Like A Baby

13. Girl Of My Best Friend

14. Young And Beautiful