DANZIG решил перепеть Элвиса!

Glenn Danzig в последнее время искрит и брызжет разнонаправленным креативом. В 2019-м с бюджетом в миллион долларов он дебютировал как режиссер, сняв по собственной книге комиксов кинофильм «Verotika» про хоррор и баб. «Кино сделано из трех трэшевых историй: про паука-альбиноса, сотворенного из слез глазастых сисек; про обезображенную стриптизершу, вырезающую лица для коллекции; и про жестокую правительницу а-ля Батори, любящую ванны из крови девственниц».
Картину, едва добравшуюся до проката, страшно залажали за топорное качество съемки и ненатуральную игру актерского состава, дешевый реквизит
и пропаганду разврата с насилием на земле, где сражались деды. В общем, Оскар получит едва ли.
Но у Гленна стартапы еще не закончились! В апреле у артиста выходит альбом Danzig Sings Elvis, на котором… все так, Danzig поет песни Элвиса. Вот и треклист.
01. Is It So Strange
02. One Night
03. Lonely Blue Boy
04. First In Line
05. Baby Let’s Play House
06. Love Me
07. Pocket Full Of Rainbows
08. Fever
09. When It Rains It Really Pours
10. Always On My Mind
11. Loving Arms
12. Like A Baby
13. Girl Of My Best Friend
14. Young And Beautiful
В поддержку этого релиза состоятся два шоу, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско — камерно, в небольших помещениях с сидячими местами. Тизеров альбома пока не выходило, но вот как в 2015-м Гленн спел «Always On My Mind». Должно быть в целом похоже.
Вот если б Бентон перепел, было бы забавнее
Заснул, не дослушав.