Слухи: Kerry King делает новый SLAYER при участии Phil Anselmo

Любопытный проект, вероятно, будет анонсирован на предстоящей неделе. Началось все с того, что Paul Bostaph запостил картинку в своем инстаграме с модными хэштегами #stayhome #stayhealthy #staysafe #staypositive. «Решил, что настал подходящий момент для домашних улучшений, — написал он. — Надеюсь, мы собьем пик заболевания! Помните: мы вместе во всем этом вот. Пожалуйста, оставайтесь дома, как бы сложно ни было выдержать дни напролет. Давайте сделаем это для себя и для старшего поколения.

На следующей неделе грядет сюрприз, который, надеюсь, поможет справиться со скукой. Желаю всем вам… наилучшего!»

Дальше народ, разумеется принялся выпытывать, не зреет ли внезапно что-либо в пост-слееровском лагере (благо, Kerry King давеча дал понять, что не сидит на пенсии, выращивая томаты: заключив новый контракт с Dean Guitars, он лаконично отметил, мол, «просто так меня б не подписывали»), и Пол подтвердил предположение. «Да, кое-что готовится с одним моим другом, которого вы все знаете. Даю три попытки угадать». После чего в дискуссию включился драммер Jason Bittner и сдал коллегу с потрохами: «Керри, Гари и Ансельмо — ребят, да уже и так все знают!»

Если это не какой-то внутренний прикол трэш-металльного лагеря, то, действительно, ожидаем анонсов! Все выглядит так, будто SLAYER вернется в последнем составе… но с другим вокалистом.