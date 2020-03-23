Слухи: Kerry King делает новый SLAYER при участии Phil Anselmo

Любопытный проект, вероятно, будет анонсирован на предстоящей неделе. Началось все с того, что Paul Bostaph запостил картинку в своем инстаграме с модными хэштегами #stayhome #stayhealthy #staysafe #staypositive. «Решил, что настал подходящий момент для домашних улучшений, — написал он. — Надеюсь, мы собьем пик заболевания! Помните: мы вместе во всем этом вот. Пожалуйста, оставайтесь дома, как бы сложно ни было выдержать дни напролет. Давайте сделаем это для себя и для старшего поколения.

paul_bostaphНа следующей неделе грядет сюрприз, который, надеюсь, поможет справиться со скукой. Желаю всем вам… наилучшего!»

Дальше народ, разумеется принялся выпытывать, не зреет ли внезапно что-либо в пост-слееровском лагере (благо, Kerry King давеча дал понять, что не сидит на пенсии, выращивая томаты: заключив новый контракт с Dean Guitars, он лаконично отметил, мол, «просто так меня б не подписывали»), и Пол подтвердил предположение. «Да, кое-что готовится с одним моим другом, которого вы все знаете. Даю три попытки угадать». После чего в дискуссию включился драммер Jason Bittner и сдал коллегу с потрохами: «Керри, Гари и Ансельмо — ребят, да уже и так все знают!»

Если это не какой-то внутренний прикол трэш-металльного лагеря, то, действительно, ожидаем анонсов! Все выглядит так, будто SLAYER вернется в последнем составе… но с другим вокалистом.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. alexus666 23.03.2020 в 10:14

    Как-то не надо нам Slayer с другим вокалистом))) А так проект интересный…

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  2. BiOMeX 23.03.2020 в 10:20

    Угу, и Рекс на басу, хе-хе-хе.

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  3. Батхед 23.03.2020 в 11:20

    эти лысики в туре с Pro-Pain будут гармонично смотреться)

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