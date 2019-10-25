Фил Ансельмо снова играет PANTERA

Brutal Assault 2020 объявил первые пачки команд, и среди анонсов зацепил внимание следующий: «PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS performing a Vulgar Display of PANTERA». То есть никто теперь не мешает. Кто мог помешать — умер. «Ничто в этом мире не способно воскресить Даймбега или Винни Пола… но все еще остается Фил, и фэны забрасывают его запросами вспомнить старые добрые времена». Естественно, не бесплатно.

По правде, поигрывать темы PANTERA Ансельмо стал еще с конца лета. Осенью (в том числе в суппорте SLAYER) продолжит, ну а следующим летом, судя по всему, перестанет притворяться, будто его сольное творчество кому-либо нужно.

«Я никогда не думал, что приду к этому, — рефлексирует музыкант, — что до этого дойдет. Но мы сделали шаг, о котором я не жалею. Я смотрю на публику и вижу любовь к старым песням. Меня эта любовь, видимое удовольствие, которое получает аудитория, пробирает до глубины души, честно.

После того, как умер Винни, народ словно сговорился, все стали меня уговаривать: «Чувак, пора сделать трибьют PANTERA. Правда, пора. Насрать, кто что скажет. Не волнуйся о критиках. Просто сделай это». Мы, в общем, так и поступили. Тем более, что осталось немало стран, где PANTERA никогда не играла, у фанатов просто не было шансов увидеть группу. Например, Польша. Так что металистам Варшавы, должно быть, важен шанс получить хоть что-то, по крайней мере, похожее на то, что уже не увидеть в оригинале. Конечно, это не классический состав, в котором есть Dimebag, Vinnie Paul, Rex. И нам это, конечно, известно».