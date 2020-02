Ivar Bjørnson из ENSLAVED выбирает десятку лучших песен BATHORY

17 февраля исполнилось 54 года со дня рождения Квортона — и… очень жаль, что он не отметит сей праздник. Тем не менее, есть повод переслушать BATHORY — и для тех, кто не знает, с чего начать, Ivar Bjørnson из ENSLAVED выбрал для «Metal Hammer» топ-10.

Когда я только начал вникать в метал, году в 1989-1990, помню, все вокруг говорили о BATHORY. Я в ту пору предпочитал дэз: CARCASS, AUTOPSY — но все равно заинтересовался, что за команда. Так, когда появилась возможность, купил винил Hammerheart — если честно, исходя в основном из обложки. Это было в том месяце, когда мы стартовали ENSLAVED. И я слушал Hammerheart безостановочно, 24 на 7. Ничто больше не занимало моего внимания в данный момент. Дальше приобрел Twilight Of The Gods — и уже с той точки отправился вглубь, к более раннему материалу. Его я тоже люблю. Но эти два альбома навсегда остались особенными — запав в душу не только музыкой, но и философски-эзотерическим подтекстом. Они и легли в основу творчества ENSLAVED — как идейно, так и музыкально.

«Equimanthorn» (Under The Sign Of The Black Mark, 1987)

«Equimanthorn» запоминающаяся. Она скоростная, боевитая, емкая. В молодости мы ее играли много раз.

«War» (Bathory, 1984)

Песня из первого альбома, и она просто убийственна. Послушайте этот рифф! Мне кажется, эта тема сильно повлияла не только на нас, но и на всю первую волну норвежского блэка.

«Sadist» (The Return……, 1985)

Очень тяжелая вещь. А еще отличное название, отражающее тематику всего альбома. В этой музыке есть что-то экстравертно-насильственное, в ней есть страдание — но не готичное, направленное на самоуничтожение, а нечто более позитивное, властное и жестокое.

«Enter The Eternal Fire» (Under The Sign Of The Black Mark, 1987)

В эту песню вписан один из лучших среднетемповых кусков во всем блэк-метале. Она тяжелая, напористая, атмосферная. И я обожаю играть этот рифф — чем, думаю, страшно раздражаю своих коллег на каждом саундчеке.

«Call From The Grave» (Under The Sign Of The Black Mark, 1987)

Еще одна любимая вещь из альбома Under The Sign Of The Black Mark. Я ее поставил перед «Enter The Eternal Fire», потому как основной рифф чуть жестче и круче, и вообще он стал одним из первых блэковых риффаков, что затащили меня в зловещий мир этого жанра. А еще нравится хоррор-подтекст этой песни: не привычный «дэзовый» хоррор BATHORY, а более тонкий, психологический, в стиле Клауса Кински.

«A Fine Day To Die» (Blood Fire Death, 1988)

Концовка этой песни — возможно, самое монументальное, что когда-либо случалось в метале. Я думал, пытался найти, что бы могло сравниться… и не нашел. Эта вещь создает невероятные, яркие образы битвы, грандиозное, проникновенное ощущение времени, ощущение прошлого. Если сравнивать, то это как Лев Толстой. Или Достоевский. Писатели, что способны передать чувство эпохи.

«Twilight Of The Gods» (Twilight Of The Gods, 1991)

Великолепная, по-настоящему тяжелая вещь. Очень люблю звук этого альбома. Знаю, некоторые считают его излишне слащавым, но мне нравится обработка бас-гитары, опоясывающая релиз. «Twilight Of The Gods» также важна для меня своей лирикой — которая во многом предопределила направление текстов ENSLAVED. Речь здесь идет не об обращении времени вспять, не о какой-то попытке косплеить или оживить прошлое; речь о противопоставлении ценностей старых времен и сегодняшних дней. О том, что, несмотря на достижения и прогресс, есть немало того, что мы утратили.

«Under The Runes» (Twilight Of The Gods, 1991)

Крайне мотивирующая вещь. Со странной историей, которую можно интерпретировать по-разному (например, как рассказ о солдатах Второй мировой), однако же я предпочитаю трактовку буквальную. Воспринимаю ее как песню о рунах и о человеке, который их использует, чтобы обрести силу и осознать свой путь.

«Shores In Flames» (Hammerheart, 1990)

Первая вещь Hammerheart. И всякий раз, когда я слышу ее первый рифф и плеск воды, по спине по-прежнему бегут мурашки, а кровь закипает в жилах. Так было в юности, в 10 лет, когда я купил винил. Так и сейчас, десятилетия спустя. Невероятно мощная тема, и, каким бы клише это сейчас ни звучало, если вы хотите понять суть викинг-метала, если хотите уместить его в одной песне, включайте «Shores In Flames».

«Father To Son» (Hammerheart, 1990)

Очень важная вещь, всегда вдохновлявшая меня музыкально и лирически, много значащая для моей самоидентификации. Речь не только об отношении отцов и детей. Речь о традиции; о том, что живя в разные, во многом противоположные эпохи, ты все равно ощущаешь связь с предками. Для меня это крайне важно. Это заложено в самой человеческой природе — и цель искусства в том, чтобы усилить данное чувство, позволить его осознать, как осознаешь суть самой жизни.