Schmier destruction
18.01.2023

Schmier из DESTRUCTION о новом фесте No Playback Festival: «Или играй вживую, или иди домой!»

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Очередная дискуссия, насколько фонограммными дозволено быть рокерам и металистам, разгорелась после позорного слива FALLING IN REVERSE. На них тогда наехали сторонники живого, пускай и не перфектного звука (например, Sebastian Bach), а фронтмен позорников Ronnie Radke, огрызаясь, отписался, мол, таковы сегодняшние реалии, а кому не нравится, тот, вероятно, сраный динозавр. Так, специально с динозаврами и для динозавров, в Германии появился фестиваль No Playback. Только живой звук, без вариантов.

Он состоится в апреле, а состав и афиша выглядят следующим образом.

no playback festival germany

DESTRUCTION’овский Schmier принял инициативу с восторгом: «Разница между рок-н-роллом и поп-музыкой раньше была в том, что мы всегда играли вживую и не использовали фонограмм. Увы, это изменилось. Многие рок-группы предают своих фэнов, используя записанные бэк-треки ради того, чтобы обеспечить безупречное шоу. А фэнов спросили, они того точно хотят? Может, им нужнее честность, искреннее сырое ощущение живого исполнения, а не компьютеры, исполняющие любимые хиты за деньги, которые слушатели заработали и заплатили за билет?

Я всегда стоял на том, чтобы концерты были полностью живыми, но, к сожалению, с годами ситуация на сцене стала сильно хуже. Дошло до того, что, например, один румынский промоутер наговорил кучу гадостей о моей группе просто за то, что я выступал против команд, использующих бэки на его фестивале.

Простите, но у меня нет оправдания компам на сцене. Играй вживую или иди домой… если ты музыкант и имеешь какую-никакую гордость, хватит обманывать!!!»

Важно ли вам, чтобы концерт был полностью живым?

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