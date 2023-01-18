Schmier из DESTRUCTION о новом фесте No Playback Festival: «Или играй вживую, или иди домой!»

Очередная дискуссия, насколько фонограммными дозволено быть рокерам и металистам, разгорелась после позорного слива FALLING IN REVERSE. На них тогда наехали сторонники живого, пускай и не перфектного звука (например, Sebastian Bach), а фронтмен позорников Ronnie Radke, огрызаясь, отписался, мол, таковы сегодняшние реалии, а кому не нравится, тот, вероятно, сраный динозавр. Так, специально с динозаврами и для динозавров, в Германии появился фестиваль No Playback. Только живой звук, без вариантов.

Он состоится в апреле, а состав и афиша выглядят следующим образом.

DESTRUCTION’овский Schmier принял инициативу с восторгом: «Разница между рок-н-роллом и поп-музыкой раньше была в том, что мы всегда играли вживую и не использовали фонограмм. Увы, это изменилось. Многие рок-группы предают своих фэнов, используя записанные бэк-треки ради того, чтобы обеспечить безупречное шоу. А фэнов спросили, они того точно хотят? Может, им нужнее честность, искреннее сырое ощущение живого исполнения, а не компьютеры, исполняющие любимые хиты за деньги, которые слушатели заработали и заплатили за билет?

Я всегда стоял на том, чтобы концерты были полностью живыми, но, к сожалению, с годами ситуация на сцене стала сильно хуже. Дошло до того, что, например, один румынский промоутер наговорил кучу гадостей о моей группе просто за то, что я выступал против команд, использующих бэки на его фестивале.

Простите, но у меня нет оправдания компам на сцене. Играй вживую или иди домой… если ты музыкант и имеешь какую-никакую гордость, хватит обманывать!!!»

Важно ли вам, чтобы концерт был полностью живым? Да, только тру!

Немного бэков не помешает, если без фанатизма

Пускай хоть все под фанеру, абы пиво было! результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 23