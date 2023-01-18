Schmier из DESTRUCTION о новом фесте No Playback Festival: «Или играй вживую, или иди домой!»Блог
Очередная дискуссия, насколько фонограммными дозволено быть рокерам и металистам, разгорелась после позорного слива FALLING IN REVERSE. На них тогда наехали сторонники живого, пускай и не перфектного звука (например, Sebastian Bach), а фронтмен позорников Ronnie Radke, огрызаясь, отписался, мол, таковы сегодняшние реалии, а кому не нравится, тот, вероятно, сраный динозавр. Так, специально с динозаврами и для динозавров, в Германии появился фестиваль No Playback. Только живой звук, без вариантов.
Он состоится в апреле, а состав и афиша выглядят следующим образом.
DESTRUCTION’овский Schmier принял инициативу с восторгом: «Разница между рок-н-роллом и поп-музыкой раньше была в том, что мы всегда играли вживую и не использовали фонограмм. Увы, это изменилось. Многие рок-группы предают своих фэнов, используя записанные бэк-треки ради того, чтобы обеспечить безупречное шоу. А фэнов спросили, они того точно хотят? Может, им нужнее честность, искреннее сырое ощущение живого исполнения, а не компьютеры, исполняющие любимые хиты за деньги, которые слушатели заработали и заплатили за билет?
Я всегда стоял на том, чтобы концерты были полностью живыми, но, к сожалению, с годами ситуация на сцене стала сильно хуже. Дошло до того, что, например, один румынский промоутер наговорил кучу гадостей о моей группе просто за то, что я выступал против команд, использующих бэки на его фестивале.
Простите, но у меня нет оправдания компам на сцене. Играй вживую или иди домой… если ты музыкант и имеешь какую-никакую гордость, хватит обманывать!!!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
Читайте также:
- Фоторепортаж: Maryland Deathfest 2022
- Schmier, DESTRUCTION: «Будучи немцем, я воспринимаю Путина как нового Гитлера, и его нужно остановить»
- Новинка: бронебойный титульный трек нового альбома DESTRUCTION «Diabolical» и брутальная драма с маньяком
- DESTRUCTION, Schmier: «Деньгами нам помогает государство»
- Свежак DESTRUCTION «Born To Perish»
- Бунт против фонограммы! Как IRON MAIDEN и MUSE издевались над постановщиками телешоу
- Вопрос дня. Schmier из DESTRUCTION: «Куда из рок-н-ролла исчезли гордость и честность?»
- Рок-цитата. DESTRUCTION, Schmier: «Когда ты становишься богат, то играть трэш-метал больше не можешь»
- На концерте LORDI заела фонограмма
- RAMMSTEIN поют под фанеру
Обновления
-
Schmier из DESTRUCTION о новом фесте No Playback Festival: «Или играй вживую, или иди домой!»
-
Барабанщик OBITUARY Donald Tardy попал в национальные новости как почетный кошатник
-
Умер Jeff Beck
-
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2022 года
-
Ozzy Osbourne: «Я все равно рвусь на сцену, даже если меня прикуют к каталке»
-
EXTERMINATION DISMEMBERMENT едут в американский тур
-
Rolling Stone выложил список лучших певцов на все времена. И обидел, кажется, всех
-
Стоит послушать. REVOCATION «Netherheaven»
-
Стрим альбома SATANIC WARMASTER «Aamongandr»
-
Распались NUCLEAR ASSAULT: «У меня стало заканчиваться терпение»
Комментарии
Тварь:
Зануда:
atr:
ZZ Top: > Снесли даже памятник Екатерины Великой в Одессе
Памятник был поставлен в 2007 году (на деньги какого-то русского сообщества), так что ценности тому памятнику …
Тварь:
Видел их на Мидгардсблот в Хортене в 2019м.
Уиллетс очень харизматичный фронтмен — Андефитед просто силища вживую. Один из самых ожидаемых альбомов года…
Vital Kot:
Дед Аким:
Зрелые опытные порвали дерзких молодых, классика победила экстрим…
Писюн с глазами:
Anastasiya написал(а):
Итак, та-дам! Голосование закрыто, всем спасибо! Это была самая массовая голосовалка по итогам полугодия, и с большим отрывом в топ ушли Megadeth «…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Лично от меня — очень жаль, что недооцененными остались полноформатники Crippled Black Phoenix и Psycroptic
А про «лучший голос Финляндии» Вилле Лайхалу …
Anastasiya:
Итак, та-дам! Голосование закрыто, всем спасибо! Это была самая массовая голосовалка по итогам полугодия, и с большим отрывом в топ ушли Megadeth «The Sick, The Dying… And The Dead!» и …
Anastasiya:
Dimezis написал(а):
Лорна шор трилогией pain remains многим разорвала сердца, да и в целом альбом очень хороший.
Почему их нету в топе? :0
Можно было добавить их в рек…
Dimezis:
Лорна шор трилогией pain remains многим разорвала сердца, да и в целом альбом очень хороший.
Почему их нету в топе? :0…
Bronco:
Ян Гилан где? Как вокалист он покруче того же Оззика будет. И вот, Оззик есть, а великого Яна нет…
ZZ Top:
Мы на родной земле. Мы освобождаем её от тех, кто взялся уничтожить здесь всё русское, нашу память, нашу культуру, нашу церковь, наши смыслы. Мы воюем с теми, кто выгл…
Добавить комментарий