DESTRUCTION Diabolical
17.12.2021

Новинка: бронебойный титульный трек нового альбома DESTRUCTION «Diabolical» и брутальная драма с маньяком

Новинки и новости

В этом году из DESTRUCTION ушел гитарист-основатель Michael Sifringer — единственный участник группы, не покидавший ее состав никогда (даже Schmier в давние времена делал большой перерыв). 39 лет — суровый срок… и причина расставания, которая так и не была явно озвучена. Но немного просматривалась.

«Все это очень тяжело, — написал 56-летний музыкант, — DESTRUCTION — моя жизнь, это что-то вроде ребенка. Тем не менее, временами приходится принимать болезненные решения. В текущий момент это тяжко — но, честно, если что-то перестает быть таким, как положено, лучше все это прекратить. Спасибо всем бывшим коллегам по группе. Горжусь музыкой, что мы создали вместе. Привет всем трэшерам! Без вашей поддержки, без вашей страсти, DESTRUCTION просто бы не существовало».

На замену взяли проживающего в Антверпене аргентинца Martin Furia, переигравшего в куче не особо известных команд и продюсирующего NERVOSA.

Ну и, невзирая на пертурбации, Schmier пообещал не сдаваться и вжарить трэша во что бы то ни стало. Так, в апреле будет реализован студийник Diabolical, и клип на титульный трек, с новыми людьми и старым известным всем персонажем (увидите сами) готов к деМОНСТРации!

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Там, вроде, о герыче речь шла?

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  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Там, вроде, о герыче речь шла?

    Не видела такого. А где писали?
    Я только читала на каком-то стремном ресурсе, что он забил и не пришел записывать альбом. Ну и вообще вел себя как панк по жизни. https://www.italy24news.com/entertainment/news/46946.html

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