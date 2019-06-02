Свежак DESTRUCTION «Born To Perish»

В августе группа DESTRUCTION выпускает альбом Born To Perish, и на днях в Сети была представлена его титульная вещь. Кажется, дополнительные комментарии тут не нужны.

, рубрика(и): Быстрые новости

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