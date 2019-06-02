В августе группа DESTRUCTION выпускает альбом Born To Perish, и на днях в Сети была представлена его титульная вещь. Кажется, дополнительные комментарии тут не нужны.
Свежак DESTRUCTION «Born To Perish»
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Теги: Destruction
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1973 - Einar Andre Fredriksen (FUNERAL) †
1979 - Erkki Seppanen (KYPCK)
1979 - Johannes Persson (CULT OF LUNA)
1980 - Mads Lauridsen (KONKHRA, THE CLEANSING)
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