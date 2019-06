В августе группа DESTRUCTION выпускает альбом Born To Perish, и на днях в Сети была представлена его титульная вещь. Кажется, дополнительные комментарии тут не нужны.

Свежак DESTRUCTION «Born To Perish»

В этот день родились 1953 - Paul Samson (SAMSON) †



1970 - Dave Pybus (ex-CRADLE OF FILTH)



1973 - Einar Andre Fredriksen (FUNERAL) †



1979 - Erkki Seppanen (KYPCK)



1979 - Johannes Persson (CULT OF LUNA)



1980 - Mads Lauridsen (KONKHRA, THE CLEANSING)