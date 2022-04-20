Schmier, DESTRUCTION: «Будучи немцем, я воспринимаю Путина как нового Гитлера, и его нужно остановить»Блог
Новый альбом DESTRUCTION Diabolical бьет национальные рекорды популярности: группа — впервые в своей истории — попала на 12 место немецкого хит-парада. Не знаю, оценили вы его уже или нет (я пока только пару песен), но многие из тех, кто послушал, утверждают, что это действительно лучший релиз в истории группы. Как бы печально то ни звучало для ушедшего в прошлом году Michael Sifringer. А также некоторых россиян.
Schmier: «Есть слово shitstorm, а у нас недавно случился botstorm: русские и латиноамериканские боты начали атаковать наши странички, продвигая пророссийскую пропаганду. Очень любопытный опыт. Мне даже пришлось позвонить своим коллегам, просить всех логиниться и чистить соцсети. Так война проникает в Интернет. Так боты пытаются формировать общественное мнение.
Я, конечно, и раньше слышал о подобных атаках, но когда нападают на твой фэйсбук-профиль, когда постоянно появляются сотни сообщений и приходится блокировать сотни «левых» аккаунтов, наблюдаешь всю драму изнутри. «Окей. Так вот как оно все работает». В общем, наш пост со словами поддержки Украины обернулся крайне интенсивным коммуникационным процессом. Пятнадцать тысяч лайков, тысяча комментариев, несколько сотен диких пропагандистских публикаций.
Война, которую развязала Россия, затронула весь мир. В последние годы Путин и его команда усилили свой пропагандистский ресурс — вкладываясь в такие медиа, как, к примеру, Russia Today с их настойчивыми усилиями нести «русский мир» по всему миру. Фейковые новости, промывка мозгов, ненависть к западной культуре, как она насаждается в арабских странах или странах Латинской Америки, где принято ненавидеть капитализм и США. Сейчас там многие видят Путина как спасителя. Не скажу, что я фанат капитализма как такового, но, как и многие, давно предвидел, что в России перестанет работать свобода слова. Так и вышло. А затем они принялись разносить пропаганду, в ее худших проявлениях, за пределы своей страны. К этому западное общество не было готово. И сейчас это сильно влияет на наш и без того разрозненный мир.
Война идет в прямом эфире. Фотографии, камеры, технологии современного мира демонстрируют ее ужасы в реальном времени. И никому эта война не нужна. Никто ее не хочет. Русские люди ее не хотят. Это все их президент. Как удержать такого маньяка? Будучи немцем, я воспринимаю его как нового Гитлера, и его нужно остановить.
Проблема, однако, в том, что мы все от него зависим, во всяком случае здесь, в Европе: все вскормлены российским газом и нефтью. Это нужно немедленно прекращать. Потому что сердце разрывается, когда смотришь на происходящее. Я бывал в Украине. Наша светотехник Лена родом из Украины, она оказывает нам фотографии… ее родственники там очень страдают. Чудовищно видеть подобное в 2022 году, когда, казалось, мы все уже все знаем, всем научены. Как мы могли подобное допустить? Я не имею понятия».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 206
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Комментарии
- Писюн с глазами: Сейчас присаммонятся Александры и расскажут нам, что Дестракшн — говно, а Шмир выжил из ума…
- Green: Видеоряд хорош, музыка хороша, вокал НЕ хорош—как то не зацепил.
- Тварь: ЗЫ русский мир и его хуйло — иди нахуй! а у дестракшнов вышел неплохой альбум. в кои-то веки. И без Майки
- Тварь: путин и его военный корабль утонул. какая, божечки, жалость, патреото в печале!
- Костя: Прогнозирую вой на болотах и рычание из пещеры…
- DimaCar: Возраст рок-героям на пользу не идёт. Зато теперь можно записывать альбом с кавер-версиями классики Боба…
- ratfred: Ну, хз, скинуть ценник разве из за того, что у Джона голос подсел. Да, блять, хорошо что Фредди вовремя…
- Merzbow: Пускай завязывает петь и развивает свою актёрскую игру. У него это неплохо получается.
- defplayer: так он и в 2019 отстойно пел
- Писюн с глазами: Ну у вас и вкус, дамочки Все какие-то слащавые приторные мальчики. То ли дело я, Писюн С Глазами,…
- Алексей: Но почему артист с таким стажем поет мимо нот песню, написанную в 80-х и сыгранную с тех пор вживую тысячи…
- Jeka: Ща может быть запюёте, меня, девчули, но я тащусь от Роберта Смита из группы Кьюр…)) ;-)
- Crow: painofscarsick написал(а): Трудно представить Тило,работающего на заводе.. Почти так же трудно, как Сергея…
Прогнозирую вой на болотах и рычание из пещеры…
путин и его военный корабль утонул. какая, божечки, жалость, патреото в печале!
ЗЫ русский мир и его хуйло — иди нахуй!
а у дестракшнов вышел неплохой альбум. в кои-то веки. И без Майки
Сейчас присаммонятся Александры и расскажут нам, что Дестракшн — говно, а Шмир выжил из ума еще в 1989