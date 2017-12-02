Бунт против фонограммы! Как IRON MAIDEN и MUSE издевались над постановщиками телешоу

Сайт ultimate-guitar сделал презабавнейшую подборку видео с различных телешоу, в которых музыканты отказались подыгрывать продюсерам, настаивавшим на использовании фонограмм во время съемок. Ну а поскольку лабать вживую им все-таки не позволили, мужики отлично затроллили и ведущих, и присутствовавших в зале, не всегда понимавших, что именно происходит. А, возможно, не уловивших сути коварного издевательства и по сей день.

Группа MUSE, попавшая приглашенной звездой на итальянское телешоу, «исполнила» песню «Uprising». При этом музыканты поменялись ролями, Мэттью Беллами сел за барабанную установку (смотрите, как он залихватски размахивает палочкой, когда со сцены звучит аккуратная драм-партия), а барабанщик Доминик Ховард не только «спел» песню, параллельно «сыграв» на басу для левшей, но и блестяще продолжил играть роль после песни, отвечая на дурацкие вопросы ведущей.

Нечто подобное в 1995-м провернули OASIS, изящно поменяв братьев местами на съемках передачи Top of the Pops. Мимика обоих персонажей комически бесподобна!

..Но, в общем, издеваться над адептами фонограммы начали гораздо раньше! Смотрите, как лихо кривляются Фрэнк Заппа и участники его проекта THE MOTHERS OF INVENTION. 1967 год. «Нас попросили просто двигать губами, — скажет потом Фрэнк в интервью, — так вот я велел парням стоять и повторять слово «Мазафакер» в течение всей песни».

IRON MAIDEN, попав в 1987 году на немецкое телевидение, устроили во время фанерного исполнения «Wasted Years» истинный беспредел.

Панк — это призвание. Даже если пришел на TV. Даже если в прайм-тайм популярного американского телеканала. Johnny Rotten, приглашенный сымитировать исполнение песни PUBLIC IMAGE LTD «American Bandstand», сделал примерно все, что мог, — но только не в микрофон. Джонни кривлялся, ходил в народ, плясал, сморкался и, по сути, организовал на сцене целую вечеринку. «Да я просто забыл слова песни, — скажет он потом, — поэтому слабо получалось делать вид, что пою. Пришлось ориентироваться на месте!»

Ну и, вишенкой на торте, знаменитое выступление NIRVANA на Top Of The Pops. Там Кобейн таки отстоял право петь вживую — однако сделал это со слишком… ммм… эротично-готичным уклоном.