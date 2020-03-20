Рецепты выживания от семьи Варга Викернеса

Саундтрековый альбом BURZUM Thulêan Mysteries уже доступен к прослушиванию — и, поскольку мир переживает эпидемию домашней скуки, думаю, даже такой необязательный релиз найдет свою публику. А тем временем Варг (далее по тексту V) с женой (далее — М) делятся советами бывалых отшельников — что делать, чем себя занять, что пить и есть. Их добровольный карантин начался давно — и даже своих детишек (всего у пары их семь!) обучают упрямо на дому, отчитываясь время от времени перед социальными и образовательными службами Франции.
23 января
V: Коронавирус закрывает целые города в Китае. Что бы там ни происходило, правды нам об этом не говорят. Это все, что могу сказать. Если вспышка серьезная, покупайте или делайте сами сок бузины. Почувствуете себе приболевшими — пейте. Выживайте.
24 января
M: Пандемия? Конечно. Баланс Природы нарушен, а в Природе взаимосвязано все живое. Ухудшение качества окружающей среды плохо для нас и животных, но отлично для вирусов. Прекратите контролировать Природу. Она — наша медицина.
26 января
M: Имейте в виду: одноразовые перчатки важней одноразовых масок в случае, если вы идете куда-то, где много людей. Если вам НАДО идти. А при малейших синдромах пейте сок бузины небольшими дозами. Неплохо также носить очки.
28 января
V: Не стоит обращать внимания на то, что 50+ миллионов китайцев заперты в городе-тюрьме, и смертельный вирус вскоре ударит по всем нам. Есть же другие радости. NETFLIX DUUDE!
29 января
M: Не похоже, что #Coronavirus #2019nCoV имеет естественное происхождение. Слишком уж вовремя подоспел, в нужное время в нужном месте. И слишком легко обвинять во всем супы из летучих мышей. Кто-то играет с огнем.
1 февраля
M: Изучив разные источники, могу сказать, что уровень заразности нового вируса составляет R4 (для сравнения: грипп — R1.28). То есть каждый инфицированный заражает четверых.
Оставлю вычисления вам, но если так правда пойдет, ситуация быстро станет неуправляемой. Единственный способ задержать эпидемию — это карантин, как в Китае, но правительства предпочтут защищать экономику.
2 февраля
M: Моя стратегия (на настоящий момент), как не заразиться:
— избегать людных мест
— носить медный браслет
— принимать жир печени трески (витамин D) и шиповник (витамин С)
— не трогать лицо вне дома
— старательно мыть руки после контакта с чем бы то ни было
Про запас, если вирус начнет активно распространяться:
— вода
— еда
— обычные предметы повседневной необходимости
— «развлечения»
— перчатки, маски, очки
— побольше санитайзера для рук, мыла
— сок бузины, бузина
— листья и порошок крапивы
— прополис
— кислород
5 февраля
V: Знаете, что самое трудное в тюрьме? Страдания других. Видишь, как они борются, как часто и болезненно проигрывают. Большинство из них и так подвели их родители, потом общество, а потом их наказали за то, что пытаются справиться со своими жизненными неудачами.
А я? Ну что я, я все в своей жизни сделал как надо. И в тюрьму попал за то, что убил кусок коммунистического дерьма, который планировал пытать меня до смерти. Этот тюремный срок можно вешать на стену вместо диплома.
6 февраля
V: Жизнь такова, какой ты ее делаешь. Можно видеть тьму и погружаться в нее, а можно сфокусироваться на свете и смотреть на Солнце. Я тоже блуждал в темноте и одиночестве, но нашел в себе силы зажечь свечу. Мы все можем это сделать.
8 февраля
М: Крайне беспокоит ситуация в Китае, во всем мире и Франции в частности. Думаю, мы столкнемся с массовыми смертями и трудными временами. Возможно, кардинальным сокращением населения Замели. Рекомендую начинать «паниковать разумно» и желаю, чтобы Судьба вас хранила.
8 февраля
V: Мы выживали в прошлом, безо всех технологий, доступных сегодня, потому что мы были умны, креативны, трудолюбивы и сильны. Но главная причина — мы были ДОБРЫ. Помогали друг другу. Эту же доброту используют и против нас. Поэтому поправка: будьте добры только К СВОИМ.
9 февраля
V: Игрушки, сделанные своими руками, живут вечно. Сам сделал — сам починил. Хорошо проводить время с семьей, когда можно что-то изучить и повеселиться. Обрести новый навык. Смастерили с ребятами сегодня деревянные MG42 и FG42.
11 февраля
V: НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕГО:
— не смотрите порно
— не используйте GPS
— не смотрите телевизор
— не следуйте моде
— не следуйте трендам
— не берите банковских займов
— не служите в армии или полиции
— не живите в городе
— не ищите «нормальную» работу
Почему? Все это в той или иной мере губит ваше тело и/или сознение, заставляет мозг гнить, а также помогает системе нас уничтожить.
15 февраля
V: Мы едим мясо, много мяса. Но сейчас уже меньше свинины — из-за того, как обращаются со свиньями. Большая часть нашей провизии — говядина, которую покупаем у соседей. Со своими коровами они обращаются хорошо. А еще держим кур, так что яйца всегда в достатке. Я считаю вегетарианство диетой низших, но в чем-то идея мне симпатична.
25 февраля
M: Нет времени и денег как следует подготовиться? Купите у животноводов 25 кг пшеницы для корма животных. Санитарные нормы применяются к ней почти как пшенице, предназначенной для людей. Стоит 8 евро. Из нее можно приготовить домашнее масло ги. Добавьте яиц и диких растений — и вот уже какая-никакая еда.
26 февраля
M: Дела Франции с #covid19 катастрофичны. Мы взвинчены до предела. Почти не ходим в магазины в последние несколько недель, дезинфицируем деньги, которые получаем на сдачу. Сейчас собираемся ограничить все контакты — и вскоре станем дезинфицировать каждый предмет.
26 февраля
V: Говорите, я некрасиво старею? Что ж, вы правы. Я выгляжу старше своих лет и чувствую себя более старым, чем есть. Но несправедливо сравнивать с другими, я ведь провел 15 лет в тюрьме, и 10 из них — в изоляции. Как бы вы себя ощущали после такого, как выглядели? И, по крайней мере, я еще жив.
27 февраля
V: 800 миллионов китайцев на карантине. #Covid19 может и не убить их, но каково это, когда половина страны не работает? Неделя за неделей. Экономика скоро схлопнется — и они также могут умереть. А затем то же самое в остальном мире.
29 февраля
M: Сделала интересное открытие. Медные перчатки (из медного волокна). Традиционно используются против ревматизма и для улучшения циркуляции крови. Но также обладают антибактериальным эффектом. И антивирусным. Вы против коронавируса? Значит, обратите внимание на медь и серебро.
3 марта
V: Мои предсказания относительно вируса?
В краткосрочной перспективе:
— 2-10% смертей
— экономический коллапс
— много умерших из-за последствий (паника, голод)
В долгосрочной перспективе (у тех, кто выживет):
— ухудшение репродуктивной функции у мужчин
— осложнения на почки
— осложнения на сердце, больше инфарктов
— не знаю
SARS + HIV = Covid19
4 марта
М: О мудрейшая, сложнейшая и прекрасная Мать Земля. выживание — это понимание и принятие сути твоего баланса. В проблеме заложено решение проблемы. Если вы проблема, вы будете убиты. Ваши потомки будут уничтожены. Знайте свое место.
4 марта
V: За пять лет я сменил только 4 пары штанов.
За последние 10 лет мы ели вне дома три раза. Ходили в гости к родственникам.
Ни разу не купили кофе Starbucks на заправочных станциях.
Ни разу не ездили за пределы страны.
Ни разу не провели выходные вне дома.
Не купили ни одного айфона.
Всего сменили телефонов — две штуки.
4 марта
V: У нас нет:
— стиральной машины
— сушильной машины
— микроволновки
— электроплиты
— TV
— стереопроигрывателя
— MP4-плеера
— мультиварки
— GPS
Думаю, большинство европейских мужчин не могут себе позволить так жить. Хотя… большинство миллениалов и не мужчины вовсе.
5 марта
М: Гель-антисептик в домашних условиях. 833ml спирта 96%, 42ml перекиси водорода, 15ml глицерина, смешать с литром кипяченой воды. Подождать 72 часа. Использовать.
6 марта
V: Мир меняется. Вы можете держаться за то, что имеете, и упасть со всем, что обрушится. Или отпустить все как есть в ожидании длинной Ночи и нового Рассвета на горизонте.
Выживут не все. Могу и я не выжить, но лучше пытаться и не суметь, чем не пытаться вообще.
Саша! Так вы ж телепат! Вольф Мессинг (с)
Бурзина.
Загоняются они (Варгуша и баба евоная), конечно, крепко, но и не скажешь, что они не правы. По базовым мерам предосторожности всё верно говорят.
Почти со всем согласен. Варг — интересная личность.
я всё понимаю, но не смотреть порно- это уже перебор
Думаю, большинство европейских мужчин не могут себе позволить так жить. Хотя… большинство миллениалов и не мужчины вовсе.
+100500
Merzbow написал(а):
я всё понимаю, но не смотреть порно- это уже перебор
с этим я тоже в когне не согласен (с) В.И.Ленин
Merzbow написал(а):
я всё понимаю, но не смотреть порно- это уже перебор
Поэтому у него семеро спиногрызов. Ну и ещё условия как в 19 веке
Я тут не самый умный,поясните бузина ,это ж боярышник?