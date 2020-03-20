Рецепты выживания от семьи Варга Викернеса

Саундтрековый альбом BURZUM Thulêan Mysteries уже доступен к прослушиванию — и, поскольку мир переживает эпидемию домашней скуки, думаю, даже такой необязательный релиз найдет свою публику. А тем временем Варг (далее по тексту V) с женой (далее — М) делятся советами бывалых отшельников — что делать, чем себя занять, что пить и есть. Их добровольный карантин начался давно — и даже своих детишек (всего у пары их семь!) обучают упрямо на дому, отчитываясь время от времени перед социальными и образовательными службами Франции.

23 января

V: Коронавирус закрывает целые города в Китае. Что бы там ни происходило, правды нам об этом не говорят. Это все, что могу сказать. Если вспышка серьезная, покупайте или делайте сами сок бузины. Почувствуете себе приболевшими — пейте. Выживайте.

24 января

M: Пандемия? Конечно. Баланс Природы нарушен, а в Природе взаимосвязано все живое. Ухудшение качества окружающей среды плохо для нас и животных, но отлично для вирусов. Прекратите контролировать Природу. Она — наша медицина.

26 января

M: Имейте в виду: одноразовые перчатки важней одноразовых масок в случае, если вы идете куда-то, где много людей. Если вам НАДО идти. А при малейших синдромах пейте сок бузины небольшими дозами. Неплохо также носить очки.

28 января

V: Не стоит обращать внимания на то, что 50+ миллионов китайцев заперты в городе-тюрьме, и смертельный вирус вскоре ударит по всем нам. Есть же другие радости. NETFLIX DUUDE!

29 января

M: Не похоже, что #Coronavirus #2019nCoV имеет естественное происхождение. Слишком уж вовремя подоспел, в нужное время в нужном месте. И слишком легко обвинять во всем супы из летучих мышей. Кто-то играет с огнем.

1 февраля

M: Изучив разные источники, могу сказать, что уровень заразности нового вируса составляет R4 (для сравнения: грипп — R1.28). То есть каждый инфицированный заражает четверых.

Оставлю вычисления вам, но если так правда пойдет, ситуация быстро станет неуправляемой. Единственный способ задержать эпидемию — это карантин, как в Китае, но правительства предпочтут защищать экономику.

2 февраля

M: Моя стратегия (на настоящий момент), как не заразиться:

— избегать людных мест

— носить медный браслет

— принимать жир печени трески (витамин D) и шиповник (витамин С)

— не трогать лицо вне дома

— старательно мыть руки после контакта с чем бы то ни было

Про запас, если вирус начнет активно распространяться:

— вода

— еда

— обычные предметы повседневной необходимости

— «развлечения»

— перчатки, маски, очки

— побольше санитайзера для рук, мыла

— сок бузины, бузина

— листья и порошок крапивы

— прополис

— кислород

5 февраля

V: Знаете, что самое трудное в тюрьме? Страдания других. Видишь, как они борются, как часто и болезненно проигрывают. Большинство из них и так подвели их родители, потом общество, а потом их наказали за то, что пытаются справиться со своими жизненными неудачами.

А я? Ну что я, я все в своей жизни сделал как надо. И в тюрьму попал за то, что убил кусок коммунистического дерьма, который планировал пытать меня до смерти. Этот тюремный срок можно вешать на стену вместо диплома.

6 февраля

V: Жизнь такова, какой ты ее делаешь. Можно видеть тьму и погружаться в нее, а можно сфокусироваться на свете и смотреть на Солнце. Я тоже блуждал в темноте и одиночестве, но нашел в себе силы зажечь свечу. Мы все можем это сделать.

8 февраля

М: Крайне беспокоит ситуация в Китае, во всем мире и Франции в частности. Думаю, мы столкнемся с массовыми смертями и трудными временами. Возможно, кардинальным сокращением населения Замели. Рекомендую начинать «паниковать разумно» и желаю, чтобы Судьба вас хранила.

8 февраля

V: Мы выживали в прошлом, безо всех технологий, доступных сегодня, потому что мы были умны, креативны, трудолюбивы и сильны. Но главная причина — мы были ДОБРЫ. Помогали друг другу. Эту же доброту используют и против нас. Поэтому поправка: будьте добры только К СВОИМ.

9 февраля

V: Игрушки, сделанные своими руками, живут вечно. Сам сделал — сам починил. Хорошо проводить время с семьей, когда можно что-то изучить и повеселиться. Обрести новый навык. Смастерили с ребятами сегодня деревянные MG42 и FG42.

11 февраля

V: НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕГО:

— не смотрите порно

— не используйте GPS

— не смотрите телевизор

— не следуйте моде

— не следуйте трендам

— не берите банковских займов

— не служите в армии или полиции

— не живите в городе

— не ищите «нормальную» работу

Почему? Все это в той или иной мере губит ваше тело и/или сознение, заставляет мозг гнить, а также помогает системе нас уничтожить.

15 февраля

V: Мы едим мясо, много мяса. Но сейчас уже меньше свинины — из-за того, как обращаются со свиньями. Большая часть нашей провизии — говядина, которую покупаем у соседей. Со своими коровами они обращаются хорошо. А еще держим кур, так что яйца всегда в достатке. Я считаю вегетарианство диетой низших, но в чем-то идея мне симпатична.

25 февраля

M: Нет времени и денег как следует подготовиться? Купите у животноводов 25 кг пшеницы для корма животных. Санитарные нормы применяются к ней почти как пшенице, предназначенной для людей. Стоит 8 евро. Из нее можно приготовить домашнее масло ги. Добавьте яиц и диких растений — и вот уже какая-никакая еда.

26 февраля

M: Дела Франции с #covid19 катастрофичны. Мы взвинчены до предела. Почти не ходим в магазины в последние несколько недель, дезинфицируем деньги, которые получаем на сдачу. Сейчас собираемся ограничить все контакты — и вскоре станем дезинфицировать каждый предмет.

26 февраля

V: Говорите, я некрасиво старею? Что ж, вы правы. Я выгляжу старше своих лет и чувствую себя более старым, чем есть. Но несправедливо сравнивать с другими, я ведь провел 15 лет в тюрьме, и 10 из них — в изоляции. Как бы вы себя ощущали после такого, как выглядели? И, по крайней мере, я еще жив.

27 февраля

V: 800 миллионов китайцев на карантине. #Covid19 может и не убить их, но каково это, когда половина страны не работает? Неделя за неделей. Экономика скоро схлопнется — и они также могут умереть. А затем то же самое в остальном мире.

29 февраля

M: Сделала интересное открытие. Медные перчатки (из медного волокна). Традиционно используются против ревматизма и для улучшения циркуляции крови. Но также обладают антибактериальным эффектом. И антивирусным. Вы против коронавируса? Значит, обратите внимание на медь и серебро.

3 марта

V: Мои предсказания относительно вируса?

В краткосрочной перспективе:

— 2-10% смертей

— экономический коллапс

— много умерших из-за последствий (паника, голод)

В долгосрочной перспективе (у тех, кто выживет):

— ухудшение репродуктивной функции у мужчин

— осложнения на почки

— осложнения на сердце, больше инфарктов

— не знаю

SARS + HIV = Covid19

4 марта

М: О мудрейшая, сложнейшая и прекрасная Мать Земля. выживание — это понимание и принятие сути твоего баланса. В проблеме заложено решение проблемы. Если вы проблема, вы будете убиты. Ваши потомки будут уничтожены. Знайте свое место.

4 марта

V: За пять лет я сменил только 4 пары штанов.

За последние 10 лет мы ели вне дома три раза. Ходили в гости к родственникам.

Ни разу не купили кофе Starbucks на заправочных станциях.

Ни разу не ездили за пределы страны.

Ни разу не провели выходные вне дома.

Не купили ни одного айфона.

Всего сменили телефонов — две штуки.

4 марта

V: У нас нет:

— стиральной машины

— сушильной машины

— микроволновки

— электроплиты

— TV

— стереопроигрывателя

— MP4-плеера

— мультиварки

— GPS

Думаю, большинство европейских мужчин не могут себе позволить так жить. Хотя… большинство миллениалов и не мужчины вовсе.

5 марта

М: Гель-антисептик в домашних условиях. 833ml спирта 96%, 42ml перекиси водорода, 15ml глицерина, смешать с литром кипяченой воды. Подождать 72 часа. Использовать.

6 марта

V: Мир меняется. Вы можете держаться за то, что имеете, и упасть со всем, что обрушится. Или отпустить все как есть в ожидании длинной Ночи и нового Рассвета на горизонте.

Выживут не все. Могу и я не выжить, но лучше пытаться и не суметь, чем не пытаться вообще.