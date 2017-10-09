Признание от SCORPIONS: «Объявлять прощальные туры — это глупость»

В недавнем интервью SCORPIONS, которые в настоящий момент работают над best-of-ballads компиляцией (ну кто же, кто же останется равнодушным к этой дискотечно-сладостной ностальгии!), наконец без обиняков признали: прощальные туры — глупость. Внезапный порыв, который у них случился неведомо с чьей подачи. «Когда мы отправились в «последний» тур, все спрашивали друг друга: а чья, собственно, была идея распрощаться? И никто в группе так и не смог этого вспомнить».

рок цитаты Scorpions «Я думал, наверняка так решил кто-то из старших коллег, — рассказывает гитарист Matthias Jabs, — тех, кто старше меня на 7-8 лет. Но каждый из музыкантов отвечал то же самое: «Не, то был не я». И в конечном итоге мы пришли к мысли, что инициатива исходила от нашего тогдашнего менеджера. Но мы особенно и не спорили: идея уйти на пике карьеры, в блестящей концертной форме, казалась здравой. Так мы могли оставить после себя наилучшие впечатления: память о команде, которая носится по сцене, как сумасшедшая.

рок цитаты Scorpions

С тех пор прошло семь лет. И мы все еще одержимо носимся! Все по-прежнему хорошо. И мы даже внешне не особенно поменялись.

Короче, конец отложен. Мы понятия не имеем, сколько все это будет еще продолжаться. Прощаться нет смысла, нет смысла говорить: «Это наш последний концерт!» Да и вообще глупость — объявлять последние туры. Так многие делают — Фил Коллинз даже давал заголовки: «The First Farewell Tour», такое. Что выглядит особенно странно, если конец так и не наступает. Мы больше так поступать не намерены!»

Сколько раз вы были на концертах SCORPIONS?

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Комментарии

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  1. Tular 10.10.2017 в 02:05

    пять

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  2. Батхед 10.10.2017 в 08:16

    Не был, но осуждаю!))

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  3. KLINDUK 10.10.2017 в 09:45

    На первом и третьем прощальном

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  4. Diamond 10.10.2017 в 10:12

    Был пять раз и еще схожу с удовольствием, вживую скорпы очень круты! \m/

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  5. Зануда 10.10.2017 в 11:02

    Раз видел с оркестром. Дядьки дают жару, всё так!!! Долгие лета им. А прощаются пускай Кобзоны

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  6. Loretta 10.10.2017 в 12:57

    А я не помню, сколько раз (
    Раза 4, может. Хочу на концерт, где бы исполнили 2й альбом полностью

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  7. Sergey25 10.10.2017 в 16:05

    Loretta написал(а):
    А я не помню, сколько раз (
    Раза 4, может. Хочу на концерт, где бы исполнили 2й альбом полностью
    Пойдем на их прощальный концерт вместе?) А потом на еще один и на еще один?)

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  8. Rumal 10.10.2017 в 18:21

    Вообще то они лукавят. Об’являть прощальные туры — это не глупость, а маркетинговый ход, поднимающий прибыль. По сути мелкое мошенничество, обман, не подпадающий под уголовное преследование. Это омерзительно и раздражает.

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