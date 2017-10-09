Признание от SCORPIONS: «Объявлять прощальные туры — это глупость»

В недавнем интервью SCORPIONS, которые в настоящий момент работают над best-of-ballads компиляцией (ну кто же, кто же останется равнодушным к этой дискотечно-сладостной ностальгии!), наконец без обиняков признали: прощальные туры — глупость. Внезапный порыв, который у них случился неведомо с чьей подачи. «Когда мы отправились в «последний» тур, все спрашивали друг друга: а чья, собственно, была идея распрощаться? И никто в группе так и не смог этого вспомнить».

«Я думал, наверняка так решил кто-то из старших коллег, — рассказывает гитарист Matthias Jabs, — тех, кто старше меня на 7-8 лет. Но каждый из музыкантов отвечал то же самое: «Не, то был не я». И в конечном итоге мы пришли к мысли, что инициатива исходила от нашего тогдашнего менеджера. Но мы особенно и не спорили: идея уйти на пике карьеры, в блестящей концертной форме, казалась здравой. Так мы могли оставить после себя наилучшие впечатления: память о команде, которая носится по сцене, как сумасшедшая.

С тех пор прошло семь лет. И мы все еще одержимо носимся! Все по-прежнему хорошо. И мы даже внешне не особенно поменялись.

Короче, конец отложен. Мы понятия не имеем, сколько все это будет еще продолжаться. Прощаться нет смысла, нет смысла говорить: «Это наш последний концерт!» Да и вообще глупость — объявлять последние туры. Так многие делают — Фил Коллинз даже давал заголовки: «The First Farewell Tour», такое. Что выглядит особенно странно, если конец так и не наступает. Мы больше так поступать не намерены!»

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