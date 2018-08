Фестиваль Prog In Park в Варшаве. Как LEPROUS, IHSAHN, ANATHEMA вырвали душу и кусочек сердца

Второй летний варшавский фестиваль Prog In Park, вопреки названию, прошел мимо парка. После того, как супергруппа и один из предполагаемых хэдлайнеров мероприятия, SONS OF APOLLO отменили летние даты, организаторы решили ужаться в объемах с бюджетами и выбрали местом проведения клуб «Progresja». Чем немедленно вызвали по-польски страстный шквал негодования — мол, будет душегубка, и дух фестиваля уже не тот, и вообще все не то. Тем не менее, выбирать не приходилось (другой вариант, сообщили орги, вообще отменить все к лешему) — в «Прогрессию» привезли дополнительный кондиционер, на улице у входа организовали мини-фудкорт, поставили столики и даже кой-какие деревца в кадках (имитация парка, ага), навес для автограф-сессии, ну а вместо SOA по-быстрому организовали гостевой сет местных инструментальных пост-металистов TIDES FROM NEBULA.

Как бы все это выглядело на природе, можно только гадать. Но, есть подозрение, атмосфера была бы немного иной — хотя бы по той причине, что большинство групп выступали б при дневном свете, лишаясь той части экспрессивного визуального очарования, что смогла предоставить огромная и здоровски оснащенная клубная сцена. Свет был великолепен. Звук — близок к идеальному. И если искать полного погружения, то огромный ангар «Progresja» обеспечивал его в полной мере. Хотя дышать там было действительно нечем — и когда на выступлении IHSAHN девушка из первых рядов вырубилась от духоты и жары, странным казалось только одно: как до сих пор стоят все остальные?

Фестиваль начался в пятом часу вечера и продолжался до полуночи, перемежаясь краткими паузами между сетами (которые, к слову, удалось минимизировать, разместив на сцене четыре или пять барабанных установок сразу — благо, пространство позволяло) — чтобы успевать выдохнуть, нервно покурить, сфотографироваться с рок-звездами — и снова бежать, переживать и страдать под душераздирающе-восхитительные мелодии.

Едва только Prog In Park II опубликовал состав, стало понятно: а) надо ехать; б) остаться при душевном спокойствии и здравии в Варшаве не доведется. LEPROUS, IHSAHN, а также анонсированный спецсет от ANATHEMA, не закусывая и подряд, — это инфаркт практически гарантированный. И музыканты ожиданий не обманули. Не могу сказать, кто был лучше. Это был тот вечер, когда с началом каждого нового выступления начисто обнуляешься, забывая все, что было, и что будет после. Снова и снова. И так до беспамятства.

Открывали программу чехи POSTCARDS FROM ARKHAM, играющие жутковатый, напористо-тяжелый post-metal/blackgaze из серии «если бы Лавкрафт был металистом». Мини-портал, огромная сова на сцене — которая, вестимо, совсем не то, чем кажется, — и цельный час пенного водоворота: из хоррор-атмо-рока, по рычащим экстрим-порогам, в черные пост-блэковые заводи и обратно.

Угомонить растормошенные нервные окончания помогли лишь серьезные напитки (с которыми, к слову, в клубе и при многотысячной толпе была не проблема: здоровенный бар в зале, бар рядом с залом, бары на первом этаже и на улице; довольно демократичные по варшавским меркам цены и расторопные бармены, благодаря которым желающие смогли накидаться в меру своих кошельков и фантазий) и TIDES FROM NEBULA, которые, будучи приглашенными на фест буквально за две недели до его начала, — когда точно стало известно, что SONS OF APOLLO слетели, — успели подготовить не только спецпрограмму по итогам своего прошедшего творческого десятилетия, но и придумать любопытную сценическую световую конструкцию, представлявшую собой нечто вроде огромного канделябра из гирлянд и струившуюся в такт музыке потоком разноцветных огней.

Судя по реакции публики, на родине группу любят и знают, — ну и если кто загоняется по инструментальщикам вроде GOD IS AN ASTRONAUT и IF THESE TREES COULD TALK, то TIDES FROM NEBULA также будет недурным и даже очаровательным выбором. Не уверена, что они оригинальны в том, что играют, но звучала и выглядела группа волшебно.

Я бы, наверное, могла сказать и больше, однако… Следом на сцене появились LEPROUS. Виолончелист с хищной усмешкой взмахнул смычком. И. Дальше все как в тумане. Первое затмение прога в парке без парка.

В силу молодости, горячности, творческой выразительности LEPROUS не стоят статично ни на секунду: силуэты в сценическом полумраке, эпилептически вспыхивая, извиваются, пилят свои безумные ломаные партии, поют, потеют, змеятся, транслируя сквозь тела электричество и дивную, сложную, но одновременно вгрызающуюся хитами в ощущения музыку, переходя из «Stuck» в почти радиоформатную по мелодике «From The Flame», далее — в многомерное пространство «Salt», ритмический каскад «Illuminate», и, не давая опомниться, «The Price», «The Cloak»; Эйнар пронзительно рвет души своим «Краааааай тумоооороууу», поднимаясь на какие-то совсем уже запредельные ноты, сбрасывая сердце с ритма и запуская по холодеющему позвоночнику стада беспокойных мурашек.

Финализировать выступление LEPROUS помог Ihsahn, который чинно вышел со своим благообразным видом профессора гуманитарных наук, при очках и аккуратной бородке, неспешно направился к микрофону и… начал чудовищно орать! Типа, знаете, пришел злой папа. И всех разогнал. Попутно утяжелив звук, вломив митола и закинув первую удочку в свой наступающий сет.

Любопытно, насколько этот милейший и спокойнейший за кадром человек умеет внезапно преображаться на сцене, обортнем выпуская демонического мистера Хайда, пугая, стращая и, через мгновение, через рифф, снова обретая осанистый лик интеллигентного ботаника и автора многообразной, затейливой, пргрессивно-переливистой и не всегда доступной для понимания музыки, тем не менее, неизменно завораживающей, по уши затягивающей в свое беспокойное русло.

Выступление IHSAHN открыло подразделение феста «басисты не нужны» (и он, и ANATHEMA после будут без них), а также заметно уплотнило ряды публики в зале. Если на предшествующих командах еще можно было свободно бродить по клубу и даже при желании подбираться к самой сцене, то на Исане «Progresja» сгрудилась, слиплась и уже не разлипалась до самого конца, чтобы, возможно, умереть, но дослушать.

Поддержать один из самых драматичных эпизодов сета, тему «Celestial Violence», в качестве алаверды поднялся Einar Solberg; в остальном накал страстей Исан варьировал сам, легко переходя от балладных настроений «Sámr» к леденящей забойности и запилам «Frozen Lakes On Mars», больным переходам «My Heart Is Of The North» и завершив вечер воистину инфернальной темой «The Grave», втоптавшей в вязкую могильную глину остатки благоразумия или что там еще. Это было парализующе. Как наркоз. Как вариант больше не просыпаться. И не дышать.

..К счастью, после ЭТОГО техники ANATHEMA возились достаточно долго, что-то подключая, настраивая, меняя, бесконечно проверяя и растаскивая по углам. В группе, в которой поют почти все, которая легко меняется инструментами (тот же Винсент в течение концерта, например, легко переходил от гитары к клавишным и даже барабанам, таким образом создавая коалицию «три драммера на сцене»), в которой важно угадать, расцветить каждое сплетение нот, кто бы их откуда ни извлекал, мелочей в отстройке быть не должно. И, в общем, не считая минимальных нюансов с примочками, все произошло так, как надо. Два часа кряду. При общем позитивном настрое команды и взволнованно-благодарной возбужденности нескольких тысяч под сценой.

В этот вечер добродушным бордрячком держался даже обычно интровертный Дэнни — он улыбался, позировал, подбадривал публику, шутил, временами даже рычал, показывал козу и орал, мол, «хэви метал и все дела!». Ли пританцовывала у микрофона, а Винс, перемещаясь гибким ужом из одной локации в другую, создавал настроение, то печаля, падая на колени и причитая, то подпрыгивая, полируя уши упруго-танцевальным гитарным ритмом и призывая кричать погромче, не спать и вообще отрываться, пока есть силы и англичане.

Начали они с трагического — исполнив на сплошном надрыве «Deep» и «Lost Control», — и далее перейдя с «Can’t Let Go» на более задорные настроения, лишь изредка вбрасывая толику трогательной сентиментальности, подарив, к примеру, редкую для концертных исполнений «A Natural Disaster», в полумраке и колышущемся облаке мобильных огней.

Впрочем, набор и порядок сетлиста для ANATHEMA — вовсе не главное. Это группа, увидев которую вживую единожды, точно знаешь на будущее: вообще безразлично, что они там будут играть. Главное — как. ANATHEMA из тех редких команд, которые, захватывая с первого же трека, не отпускают. Пускай и два часа. Или три. Вы все равно не уйдете. Можете называть это магией. Харизмой. Не важно. Всв равно вы будете смотреть на сцену, словно зачарованный кролик, наблюдая на околотеатральное семейное действо, которое, захватывая все чувства сразу, происходит здесь и сейчас, делая не обязательным все остальное, — все, что было до; все, что будет после.

Я не такой уж фанат по ANATHEMA. Но второй раз снимаю шляпу (вместе с головой): то, что эта банда вытворяет с залом вживую, не поддается разумному объяснению. Можете называть это магией.

В отличие от концерта в Минске, прошедшего на выразительной меланхолической ноте и с непреходящей серьезностью, на Prog In Park музыканты были настроены скорей шаловливо; Винс пил на сцене «бегемотовское» пиво, попутно клеймя хипстеров и IPA в целом, а к финалу, когда дело дошло до двух частей «Untouchable», заметно накидался и даже позволил себе момент пошлого пафосного позерства. Что, впрочем, легко прощалось. И отпускать их, не хотевших уходить, не хотелось даже в дванадцать. Ибо, как говорил Воланд, «праздничную полночь приятно немного и задержать».

Ну или, возможно, повторить. В следующем году.

P.S. Фото, кроме тех, где указано авторство фотографа, сделаны на мобильный, так что не судите строго. Больше фото и немного видео можно найти на оф.странице мероприятия.