Ihsahn: «Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе EMPEROR? Запросто»

IHSAHN недавно выпустил миник Fascination Street Sessions — трехпесенную прог-роковую подборку, родившуюся как результат образовательной программы, посвященной музыкальному продакшну, совместно с какой-то там академией и Jens Bogren’ом, который этой студией заправляет. Суть мероприятия сводилась к тому, что Йенс с Исаном в онлайн-режиме производили те самые треки, расписывая весь процесс, от создания демо до финального продукта в виде EP, — послушать который можно вот тут.

Тем временем с концертами продолжает выступать не столько сам Ihsahn, сколько EMPEROR, — в связи с чем у интервьюеров возникает ряд закономерных вопросов.

«Ох, если бы я получал по центу всякий раз, когда спрашивают, будет ли новая музыка от EMPEROR! С одной стороны, отвечать на этот вопрос просто. С другой — сложно. Потому как лет двадцать я говорил: «Ни в коем случае». Не видел в этом смысла. Но тема всплывает постоянно — так что нам с Samoth надо на нее реагировать. И порой мы действительно к ней возвращаемся.

Тем не менее, говоря исключительно с моей точки зрения, пока совершенно непонятно, как мы могли бы вернуться к EMPEROR, к какому моменту. Мы никогда не шли компромиссы в том, что касается группы, — и отчасти поэтому, думаю, люди ценят EMPEROR, за честность творчества.

Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе? Запросто. Но это было б нечестно. А может, следовало б продолжить там, где закончился Prometheus…, то есть делать более экспериментальный материал? Но… что-то мне кажется, фэны этого не захотят сами. И, в конечном итоге, помимо возможных коммерческих бонусов, в чем мотивация полноценного возрождения группы? Чтобы она появилась, мне кажется, все должно совпасть — и идеи, и наше желание, и вдохновение, и просто ощущение, что мы понимаем друг друга, что мы снова на одной волне.

Так что прежде, чем я в очередной раз отрину подобную перспективу, скажу так: если случится, что мы снова сойдемся как творческие единицы и ощутим, что можем создать нечто новое, базируясь на тех же ценностях, что питали группу ранее, то я открыт к предложениям».

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