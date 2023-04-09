Ihsahn: «Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе EMPEROR? Запросто»Блог
IHSAHN недавно выпустил миник Fascination Street Sessions — трехпесенную прог-роковую подборку, родившуюся как результат образовательной программы, посвященной музыкальному продакшну, совместно с какой-то там академией и Jens Bogren’ом, который этой студией заправляет. Суть мероприятия сводилась к тому, что Йенс с Исаном в онлайн-режиме производили те самые треки, расписывая весь процесс, от создания демо до финального продукта в виде EP, — послушать который можно вот тут.
Тем временем с концертами продолжает выступать не столько сам Ihsahn, сколько EMPEROR, — в связи с чем у интервьюеров возникает ряд закономерных вопросов.
«Ох, если бы я получал по центу всякий раз, когда спрашивают, будет ли новая музыка от EMPEROR! С одной стороны, отвечать на этот вопрос просто. С другой — сложно. Потому как лет двадцать я говорил: «Ни в коем случае». Не видел в этом смысла. Но тема всплывает постоянно — так что нам с Samoth надо на нее реагировать. И порой мы действительно к ней возвращаемся.
Тем не менее, говоря исключительно с моей точки зрения, пока совершенно непонятно, как мы могли бы вернуться к EMPEROR, к какому моменту. Мы никогда не шли компромиссы в том, что касается группы, — и отчасти поэтому, думаю, люди ценят EMPEROR, за честность творчества.
Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе? Запросто. Но это было б нечестно. А может, следовало б продолжить там, где закончился Prometheus…, то есть делать более экспериментальный материал? Но… что-то мне кажется, фэны этого не захотят сами. И, в конечном итоге, помимо возможных коммерческих бонусов, в чем мотивация полноценного возрождения группы? Чтобы она появилась, мне кажется, все должно совпасть — и идеи, и наше желание, и вдохновение, и просто ощущение, что мы понимаем друг друга, что мы снова на одной волне.
Так что прежде, чем я в очередной раз отрину подобную перспективу, скажу так: если случится, что мы снова сойдемся как творческие единицы и ощутим, что можем создать нечто новое, базируясь на тех же ценностях, что питали группу ранее, то я открыт к предложениям».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 530
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Ihsahn: «Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе EMPEROR? Запросто»
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Комментарии
Дружище Христос:
Staphylococcus написал(а):
Ad Noctum написал(а):
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
разглядывая незнакомца.
Ну,святая настольная КНИГА.И цитату,кон…
Staphylococcus:
Ad Noctum написал(а):
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
разглядывая незнакомца.
Ну,святая настольная КНИГА.И цитату,конечно же,помню…Но …
juris:
Ad Noctum:
Staphylococcus написал(а):
Естественно он уходит,и уходит плюнув на пол.
И он плюнул в кухне на пол.
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
…
Staphylococcus:
Скока будет стоить открыть новую тему? Готов спонсировать!Необходима рубрика-вольер для хамья и подобных ублюдков балдеющих от написания гадостей.Единственный са…
Staphylococcus:
Дружище Христос написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Из категории ‘ну есть и есть и хрен бы с ними’.Если бы не паскудный,модный ныне педоэпатаж,то говнюков никто бы…
Дружище Христос:
Staphylococcus написал(а):
Из категории ‘ну есть и есть и хрен бы с ними’.Если бы не паскудный,модный ныне педоэпатаж,то говнюков никто бы и не заметил вовсе.
Если …
Bronco:
Ivan Borisov
Ооо, ну, это совсем
GreyWolf написал(а):
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Дружище Христос:
No! написал(а):
Если это первая метал группа Беларуси, то мне очень жаль нашу метал сцену. Она мертва как и всё в Беларуси.
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Staphylococcus:
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Anastasiya написал(а):
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Anastasiya написал(а):
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Подобный казус недавно наблюдался с тем хранцузом-кровавым маляром,когда он сам и спалил хозяйку,когда с большого ума на…
Шапка-самосранка:
Алекс написал(а):
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Профессор Преображенский:
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Скока будет стоить открыть новую тему? Готов спонсировать!Необходима рубрика-вольер для хамья и подобных ублюдков балдеющих от написания гадостей.Единственный сайт,и ни со знаком плюс единственный,где оскорбления дозволены и пущены на полный самотёк.В прочих местах от них избавляются ‘на раз’ и по IP.Прокси?-пожалуйста,но до первого очередного выступления.Человек приходит почитать-поглядеть-запостить,а не ловить дерьмо от выродков.Естественно он уходит,и уходит плюнув на пол.Подобная лояльность это не демократический ход,всему есть пределы,а другое.Лично мне уже давно не комфортно…если не сказать ‘гадливо’.Ну и зачем создавать себе славу помойного вертепа?
Staphylococcus написал(а):
Естественно он уходит,и уходит плюнув на пол.
И он плюнул в кухне на пол.
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
разглядывая незнакомца.
— А я еще плюну, видите — вот! — вызывающе ответил
строгий господин и снова плюнул на пол.— Как ему не стыдно! А
еще военный священник! Срам!
— Если вы воспитанный человек,— заметил ему Швейк,— то
должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы
думаете, что если мировая война, то вам все позволено? Вы
должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны себя
вести деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как
последний хулиган, вы, штатский оболтус.
достойная уважения позиция
Ad Noctum написал(а):
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
разглядывая незнакомца.
Ну,святая настольная КНИГА.И цитату,конечно же,помню…Но немножко ни к месту моего повествования.Я имель сказать что если тебя на ровном месте обозвали один раз,потом второй,а потом начинается банальное маниакальное преследование-дело дрянь.Ты огрызнёшся,потом снова (ни терпеть же?-я не такой),а потом со злости и плюнешь таки на пол.И не просто плюнешь,а и предкам своим завещаешь чтобы ‘ни ногой’.Так что подобная политика мне мягко говоря непонятна.Возможно я чего то недопонимаю? На любом ином ресурсе все эти христосы-дружищи давно ушли бы в историю,как смертность от сифилиса.И другие,такие же и не совались бы.Им же не музыка важна,они пасутся по иным соображениям.Это пачкуны,получающие извращённый кайф когда кому то плохо.Когда делают кому то гадость,оскорбляют…В жизни, это как правило, жалкие трусы с кучей комплексов.В своё время от них бесповоротно избавились на всех игровых сайтах,на киноресурсах,и априори везде где предусмотрено хоть какое то общение.А зашёл СЮДА и ойкнул.Возвращаясь к приведённой тобой цитате скажу так:Ни грех сплюнуть на пол когда через паркетину лежит говно.Видимо он для того и был положен.
Staphylococcus написал(а):
Ad Noctum написал(а):
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
разглядывая незнакомца.
Ну,святая настольная КНИГА.И цитату,конечно же,помню…Но немножко ни к месту моего повествования.Я имель сказать что если тебя на ровном месте обозвали один раз,потом второй,а потом начинается банальное маниакальное преследование-дело дрянь.Ты огрызнёшся,потом снова (ни терпеть же?-я не такой),а потом со злости и плюнешь таки на пол.И не просто плюнешь,а и предкам своим завещаешь чтобы ‘ни ногой’.Так что подобная политика мне мягко говоря непонятна.Возможно я чего то недопонимаю? На любом ином ресурсе все эти христосы-дружищи давно ушли бы в историю,как смертность от сифилиса.И другие,такие же и не совались бы.Им же не музыка важна,они пасутся по иным соображениям.Это пачкуны,получающие извращённый кайф когда кому то плохо.Когда делают кому то гадость,оскорбляют…В жизни, это как правило, жалкие трусы с кучей комплексов.В своё время от них бесповоротно избавились на всех игровых сайтах,на киноресурсах,и априори везде где предусмотрено хоть какое то общение.А зашёл СЮДА и ойкнул.Возвращаясь к приведённой тобой цитате скажу так:Ни грех сплюнуть на пол когда через паркетину лежит говно.Видимо он для того и был положен.
То есть ты даже не заметил, что назвал говнюками ничего не сделавших тебе музыкантов, но начал визжать, брызгать слюной и жаловаться, когда так назвали тебя. Капитан Гоноккок, еще раз: плавай на хуй.