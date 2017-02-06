Nintendocore-позитив. Симпатичное кислотное видео PRYAPISME «Carambolage fillette contre individu dragon non-décortiqué»

«Приапизм — непроизвольная эрекция, не связанная с сексуальным возбуждением, которая продолжается более 4-6 часов. Требует немедленной медицинской помощи!» — пишут врачи, но после клипа на песню «Carambolage fillette contre individu dragon non-décortiqué» возникает ощущение, что медицинская помощь уже не понадобится. Ибо французских инструментальных психов PRYAPISME, творчество которых, как очумелый шмель, носится по труднодоступным закоулкам киберграйнда, авангарда, нинтендокора и сотона весть чего еще (rococo-core — официальная версия стилистической направленности), после этого многим захочется крутить день напролет.

Сегодня эти нескучные мужики выпустили новый котообразующий лонгплей Diabolicus Felinae Pandemonium — и если на работе боль и ад, к прослушиванию он рекомендован аккурат после утреннего кофе. «Соседи будут вас ненавидеть, когда вы заторчите под этот альбом по три раза на день, но ощущение безумного счастья того стоит, — поделился впечатлениями один из фанатов, — ибо приятно знать, что твоя жизнь полна, а творческие потребности — полностью удовлетворены».