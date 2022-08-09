Наконец прояснилось. Martin «Axe» Axenrot ушел из OPETH из-за нежелания вакцинироваться

Помните странную историю, когда перед прилетом в США из OPETH внезапно выпал штатный барабанщик Martin «Axe» Axenrot, тем самым поставив под удар целый тур? Ситуацию тогда спас Sami Karppinen из THERION (да так до сих пор и остался в концертном составе), однако постоянного барабанщика шведы досель не нашли. Кроме того, нет Мартина и на концертах BLOODBATH — а кто-то, просмотрев промо-фотосет к будущему релизу, не обнаружил его даже там.

Nick Holmes привнес немного ясности: «Насколько мне известно, он все еще играет в BLOODBATH. Хотя мы не виделись года три, если не больше.

До того, как началась пандемия, Мартин активно катался с OPETH, и Waltteri заменял его на концертах BLOODBATH. А потом Axe отказался сделать прививку, из-за чего начались проблемы с турами и переездами, и шесть месяцев назад, когда OPETH снова начали выезжать на гастроли, вышла такая вот сложность. Ну и аналогично получилось в BLOODBATH».

Я не знаю, требуются ли до сих пор где-либо справки и прививки, но, как видно, карьеру кое-кому ковид таки подпортил.

Количество просмотров: 89