Наконец прояснилось. Martin «Axe» Axenrot ушел из OPETH из-за нежелания вакцинироватьсяБлог
Помните странную историю, когда перед прилетом в США из OPETH внезапно выпал штатный барабанщик Martin «Axe» Axenrot, тем самым поставив под удар целый тур? Ситуацию тогда спас Sami Karppinen из THERION (да так до сих пор и остался в концертном составе), однако постоянного барабанщика шведы досель не нашли. Кроме того, нет Мартина и на концертах BLOODBATH — а кто-то, просмотрев промо-фотосет к будущему релизу, не обнаружил его даже там.
Nick Holmes привнес немного ясности: «Насколько мне известно, он все еще играет в BLOODBATH. Хотя мы не виделись года три, если не больше.
До того, как началась пандемия, Мартин активно катался с OPETH, и Waltteri заменял его на концертах BLOODBATH. А потом Axe отказался сделать прививку, из-за чего начались проблемы с турами и переездами, и шесть месяцев назад, когда OPETH снова начали выезжать на гастроли, вышла такая вот сложность. Ну и аналогично получилось в BLOODBATH».
Я не знаю, требуются ли до сих пор где-либо справки и прививки, но, как видно, карьеру кое-кому ковид таки подпортил.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 89
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Наконец прояснилось. Martin «Axe» Axenrot ушел из OPETH из-за нежелания вакцинироваться
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