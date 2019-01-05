Anders Nyström о будущем KATATONIA: «Нужно решить очень многое»

Задаваясь вопросом, что готовит нам музыкальный 2019-й, навскидку могу сказать так: завершение карьеры SLAYER (если не врут); начало прощального тура KISS (если не врут); последний тур UFO (всем пофиг), последний тур KROKUS (тем более); массивное возвращение на сцену и в студию DEMONS & WIZARDS; долгожданные релизы TOOL и RAMMSTEIN; множество отличных фестов, на самые выдающиеся из которых билетов уж нет. Хотя, как на днях в интервью сказал Anders Nyström, чтобы увидеть — нужно пожить.

«Станет ли BLOODBATH теперь основной группой, в период ничегонеделания KATATONIA? Не думаю, все не так просто. Это не черно-белый мир, все намного сложнее, и я сейчас вообще не хочу знать, что будет с KATATONIA. Мы отыграли полноценный евротур BLOODBATH (в связке с HATEBREED, DIMMU BORGIR с KREATOR — прим.авт.), и это было здорово. Ежедневная получасовая доза дэз-метала — все как я люблю. Правильная пропорция.

Что же касается будущего KATATONIA, то в наступившем году надо будет порешать, что и как. А решить нужно очень многое, пересмотреть все с самого основания. Как бы драматично ни звучало, если что-то делаешь, то надо делать правильно — иначе потом пожалеешь. Мы продержались на сцене так долго, что теперь нужно быть крайне осторожными, просчитать тщательно будущие шаги и увериться, что в коллективе по-прежнему осталась душа и желание продолжать».