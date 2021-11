Прога впрок. Концерт ZEAL & ARDOR, MASTODON, OPETH в Эшвилле

Как рассказывалось вчера, возвращение OPETH в США было под угрозой: Martin «Axe» Axenrot то ли уволился, то ли оказался уволен (как бы там ни случилось, внезапное расставание с барабанщиком не выглядит гладким), и если б не оперативно пособивший Sami Karppinen из THERION — он вроде раньше был «опетовским» техником, так что с материалом знаком, — то и не знаю. Mikael Åkerfeldt всерьез собирался приезд отменять.

Тем не менее, старт гастролей был положен успешно: в уже знакомый мне ДК города Эшвилл стянулись войска любителей прогрессивно-замороченной музыки. Народа собралось раза в три меньше, чем в том же зале, с сидячими местами, балконами, портьерами и престарелыми билетершами, когда играла GOJIRA, — но, быть может, сказался факт проведения концерта во вторник. Издалека среди недели ехать все же проблемно.

Ввиду рабочего дня и расстояния примерно в сто миль, мы опоздали на открывающий получасовой сет ZEAL & ARDOR. В этом году озорной авангардист-сатанист из Швейцарии показал несколько тем февральского полноформатника Zeal & Ardor и был (остается!), как обычно, неподражаем… но, увы, оценить демоническую харизму господина Manuel Gagneux, как некогда в Вильнюсе, в полную силу не получилось. Мы успели лишь на две песни. Посему надеюсь на сольный тур после релиза альбома. Полчаса в любом случае — мало!

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Но вообще это был вечер MASTODON.

Я однажды видела группу на Brutal Assault, и тогда с ней сталось что-то не то (музыканты играли будто бы вразнобой, то ли что-то съев, то ли не отрепетировав, то ли просто друг друга не слыша) — однако вторничный вечер опасения и предубеждения разбросал.

MASTODON были в полном огне! Пускай фирменно всклокоченные, небритые, малоухоженные мужики из Джорджии в вечных костюмах реднеков слегка странно смотрелись на празднично расчерченной вспышками лазеров сцене, на фоне которой крутились яркие красочные наркоманские анимации, — однако драйв, энергетика, нажористый интенсивный звук выступления лишали желания критиковать что бы то ни было. «Мастодоны» были в ударе — и, чувствовалось, сами с восторгом играли новый альбом.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Двойной, полуторачасовой Hushed And Grim вышел в конце октября — и это самый спокойный, мейнстримный, ровный альбом коллектива. С годами порог входа в творчество MASTODON заметно понизился: если в нулевых мужики, не особенно беспокоясь о душевном состоянии слушателей, просто вываливали им на голову слабопереваренные тестостеронные сплетения риффов, к 2021-му они научились писать взрослую, временами едва не балладную музыку, под которую способна покивать головой даже бабушка.

На концерте, тем не менее, нашлось место всему. Были навороты и грув; сентиментальность и прогрессивные выверты. «Crystal Skull» и «Megalodon»; посвященный Распутину «The Czar», под который фоном крутился объятый зеленым змием Кремль и мелькало мультяшное лицо царя Николая; «Blood And Thunder» и «Black Tongue», live-дебюты новых песен (кстати, с удовольствием переслушивала Hushed And Grim дома несколько дней кряду) — и, как последний альбом заканчивается одной из самых мощных и проникновенных до монументальности песен, «Gigantium», так и концерт, сдержанно стартовав в прохладном зале, к финалу набрал оглушительную адреналинную мощь.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

MASTODON, хотя и играли вторыми, смотрелись истинными хэдлайнерами шоу — и, как на удачной футбольной игре, когда помогает и штанга, и судьи, все мячи в этот день влетели в зрительский мозг. Было чертовски круто!

С публикой группа общалась совсем минимально — мол, рады вернуться, всем привет, надеюсь, до скорого.

Теперь я тоже надеюсь!

В перерыве между выступлениями народ отчаянно квасил, а также толпился в очередях в сортир и за мерчем. К слову, ценник на этом концерте был из моднейших, что я когда-либо видела: футболки с лого по 40 долларов, лонгсливы по 75. В том числе и от ZEAL & ARDOR — которые, безусловно, восхитительны и т.д., однако все-таки пока не в особенно звездном статусе. (Для сравнения: полноцветные двусторонние майки NAPALM DEATH на концерте в прошлом месяце продавались за $20.)

MASTODON играли самый длинный сет вечера: полтора десятка песен от команды, не страдающей тягою к лаконичности. OPETH отыграли восемь — остальное время Mikael Åkerfeldt компенсировал трындежом своими стендап-выступлениями, с трагически-саркастичным видом и грубым шведским акцентом. Так, помимо понятных похвал новому драммеру, он рассказал, как с годами пришлось подрезать волосы в «бабью прическу» (ибо уже плохо растут); что сейчас им немного дурно, ибо джетлаг; что он ныне особенно мрачен, но не такая уж «complete cunt» (c), как вам могло показаться. Ну и еще всякий необязательный треп про песни — понимаю, мол, что сейчас вы, наверное, жаждете услышать чего-нибудь старенького, однако мне, человеку 47 лет от роду, записавшему кучу альбомов, чисто по-человечески обидно думать, будто лучшие песни свои сочинил в девятнадцать. Чем, мол, и зачем я потом занимался?…

Мне, в общем, трудно ответить на этот вопрос. Ибо со всем уважением к сединам и умудренному меланхолическому прогрессив-року, до сих пор куда сильнее вживую торкает нестареющий «Demon Of The Fall», нежели, положим, «Hjärtat vet vad handen gör» из альбома In Cauda Venenum, которой шведы открывали концерт, — и которая после массивного, супернасыщенного риффами, плотного, переливчатого «мастодонского» звука, смотрелась тихой и чистенькой сказочкой на ночь.

На MASTODON публика, взмыленная, вздыбленная, вскочила со своих мест. Что теперь ей, под пивом и расколбасом, прикажете делать? Засыпать стоя?

Кроме всего прочего (мягко стартовавший сетлист, эмоциональная перестройка после предыдущего шоу, холодный мрачноватый шутник Åkerfeldt — помните, он вообще же не любит гастроли), не особо хорош был на «опетах» звук. Гроул тонул в бас-гитаре маленького Мендеса — ее вообще было как-то чрезмерно много, и на энергичных треках дисбаланс резал ухо.

В общем, насколько фантастичен был OPETH на том же «брутале» (ночное выступление под звездами, экспрессивные музыканты, специальный тяжелый сетлист), настолько сейчас он промазал мимо ворот. Играют мужчины, без сомнения, замечательно — да и драммер, если бы заранее не сказали, вполне б сошел за родного… но вот как-то не заходило, да и все тут.

Помимо уже упомянутых треков, за вечер сыграли «Cusp Of Eternity», «The Devil’s Orchard», «The Drapery Falls» (эта — при максимальной поддержке зала), «Windowpane», «Sorceress» и на закуску «Deliverance». А затем, как заявил Микаэль, пора наконец уйти со сцены и заняться кое-чем действительно важным: начать бухать.

Так что, будем верить, в следующие точки тура он поедет повеселевшим.

Количество просмотров: 50