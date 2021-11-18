tour mastodon opeth
18.11.2021

Прога впрок. Концерт ZEAL & ARDOR, MASTODON, OPETH в Эшвилле

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Как рассказывалось вчера, возвращение OPETH в США было под угрозой: Martin «Axe» Axenrot то ли уволился, то ли оказался уволен (как бы там ни случилось, внезапное расставание с барабанщиком не выглядит гладким), и если б не оперативно пособивший Sami Karppinen из THERION — он вроде раньше был «опетовским» техником, так что с материалом знаком, — то и не знаю. Mikael Åkerfeldt всерьез собирался приезд отменять.

Тем не менее, старт гастролей был положен успешно: в уже знакомый мне ДК города Эшвилл стянулись войска любителей прогрессивно-замороченной музыки. Народа собралось раза в три меньше, чем в том же зале, с сидячими местами, балконами, портьерами и престарелыми билетершами, когда играла GOJIRA, — но, быть может, сказался факт проведения концерта во вторник. Издалека среди недели ехать все же проблемно.

mastodon show fan

публика на концерте

Ввиду рабочего дня и расстояния примерно в сто миль, мы опоздали на открывающий получасовой сет ZEAL & ARDOR. В этом году озорной авангардист-сатанист из Швейцарии показал несколько тем февральского полноформатника Zeal & Ardor и был (остается!), как обычно, неподражаем… но, увы, оценить демоническую харизму господина Manuel Gagneux, как некогда в Вильнюсе, в полную силу не получилось. Мы успели лишь на две песни. Посему надеюсь на сольный тур после релиза альбома. Полчаса в любом случае — мало!

 

 
 
 
 
 
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Но вообще это был вечер MASTODON.

Я однажды видела группу на Brutal Assault, и тогда с ней сталось что-то не то (музыканты играли будто бы вразнобой, то ли что-то съев, то ли не отрепетировав, то ли просто друг друга не слыша) — однако вторничный вечер опасения и предубеждения разбросал.

MASTODON были в полном огне! Пускай фирменно всклокоченные, небритые, малоухоженные мужики из Джорджии в вечных костюмах реднеков слегка странно смотрелись на празднично расчерченной вспышками лазеров сцене, на фоне которой крутились яркие красочные наркоманские анимации, — однако драйв, энергетика, нажористый интенсивный звук выступления лишали желания критиковать что бы то ни было. «Мастодоны» были в ударе — и, чувствовалось, сами с восторгом играли новый альбом.

 

 
 
 
 
 
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Двойной, полуторачасовой Hushed And Grim вышел в конце октября — и это самый спокойный, мейнстримный, ровный альбом коллектива. С годами порог входа в творчество MASTODON заметно понизился: если в нулевых мужики, не особенно беспокоясь о душевном состоянии слушателей, просто вываливали им на голову слабопереваренные тестостеронные сплетения риффов, к 2021-му они научились писать взрослую, временами едва не балладную музыку, под которую способна покивать головой даже бабушка.

mastodon The Czar

несахарный Кремль

На концерте, тем не менее, нашлось место всему. Были навороты и грув; сентиментальность и прогрессивные выверты. «Crystal Skull» и «Megalodon»; посвященный Распутину «The Czar», под который фоном крутился объятый зеленым змием Кремль и мелькало мультяшное лицо царя Николая; «Blood And Thunder» и «Black Tongue», live-дебюты новых песен (кстати, с удовольствием переслушивала Hushed And Grim дома несколько дней кряду) — и, как последний альбом заканчивается одной из самых мощных и проникновенных до монументальности песен, «Gigantium», так и концерт, сдержанно стартовав в прохладном зале, к финалу набрал оглушительную адреналинную мощь.

 

 
 
 
 
 
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MASTODON, хотя и играли вторыми, смотрелись истинными хэдлайнерами шоу — и, как на удачной футбольной игре, когда помогает и штанга, и судьи, все мячи в этот день влетели в зрительский мозг. Было чертовски круто!

С публикой группа общалась совсем минимально — мол, рады вернуться, всем привет, надеюсь, до скорого.

Теперь я тоже надеюсь!

Mastodon live

фото с какого-то другого концерта; кстати, фотоаккредитаций в Эшвилле не было вовсе

В перерыве между выступлениями народ отчаянно квасил, а также толпился в очередях в сортир и за мерчем. К слову, ценник на этом концерте был из моднейших, что я когда-либо видела: футболки с лого по 40 долларов, лонгсливы по 75. В том числе и от ZEAL & ARDOR — которые, безусловно, восхитительны и т.д., однако все-таки пока не в особенно звездном статусе. (Для сравнения: полноцветные двусторонние майки NAPALM DEATH на концерте в прошлом месяце продавались за $20.)

opeth live asheville

MASTODON играли самый длинный сет вечера: полтора десятка песен от команды, не страдающей тягою к лаконичности. OPETH отыграли восемь — остальное время Mikael Åkerfeldt компенсировал трындежом своими стендап-выступлениями, с трагически-саркастичным видом и грубым шведским акцентом. Так, помимо понятных похвал новому драммеру, он рассказал, как с годами пришлось подрезать волосы в «бабью прическу» (ибо уже плохо растут); что сейчас им немного дурно, ибо джетлаг; что он ныне особенно мрачен, но не такая уж «complete cunt» (c), как вам могло показаться. Ну и еще всякий необязательный треп про песни — понимаю, мол, что сейчас вы, наверное, жаждете услышать чего-нибудь старенького, однако мне, человеку 47 лет от роду, записавшему кучу альбомов, чисто по-человечески обидно думать, будто лучшие песни свои сочинил в девятнадцать. Чем, мол, и зачем я потом занимался?…

Мне, в общем, трудно ответить на этот вопрос. Ибо со всем уважением к сединам и умудренному меланхолическому прогрессив-року, до сих пор куда сильнее вживую торкает нестареющий «Demon Of The Fall», нежели, положим, «Hjärtat vet vad handen gör» из альбома In Cauda Venenum, которой шведы открывали концерт, — и которая после массивного, супернасыщенного риффами, плотного, переливчатого «мастодонского» звука, смотрелась тихой и чистенькой сказочкой на ночь.

На MASTODON публика, взмыленная, вздыбленная, вскочила со своих мест. Что теперь ей, под пивом и расколбасом, прикажете делать? Засыпать стоя?

opeth live

Кроме всего прочего (мягко стартовавший сетлист, эмоциональная перестройка после предыдущего шоу, холодный мрачноватый шутник Åkerfeldt — помните, он вообще же не любит гастроли), не особо хорош был на «опетах» звук. Гроул тонул в бас-гитаре маленького Мендеса — ее вообще было как-то чрезмерно много, и на энергичных треках дисбаланс резал ухо.

opeth live mikael

фото с какого-то другого концерта

В общем, насколько фантастичен был OPETH на том же «брутале» (ночное выступление под звездами, экспрессивные музыканты, специальный тяжелый сетлист), настолько сейчас он промазал мимо ворот. Играют мужчины, без сомнения, замечательно — да и драммер, если бы заранее не сказали, вполне б сошел за родного… но вот как-то не заходило, да и все тут.

Помимо уже упомянутых треков, за вечер сыграли «Cusp Of Eternity», «The Devil’s Orchard», «The Drapery Falls» (эта — при максимальной поддержке зала), «Windowpane», «Sorceress» и на закуску «Deliverance». А затем, как заявил Микаэль, пора наконец уйти со сцены и заняться кое-чем действительно важным: начать бухать.

Так что, будем верить, в следующие точки тура он поедет повеселевшим.

opeth merican tour

паровозик двинулся дальше

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