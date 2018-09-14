В ожидании страшного: лирик-видео BLOODBATH «Bloodicide»

«В этом треке собран фулл хаус британских дэз-метал звезд: Jeff Walker из CARCASS, Karl Willetts из BOLT THROWER/MEMORIAM, John Walker из CANCER», — говорят о «Bloodicide» сами BLOODBATH’овцы, как будто их собственного звездного статуса и рычания уже недостаточно. Эта песня войдет в октябрьский лонгплей группы The Arrow Of Satan Is Drawn, пронизанный ожиданиями военного апокалипсиса на фоне пререканий вождей ядерных держав.

Bloodbath «Что мы выражаем этим альбомом? — размышляет вслух Anders «Blakkheim». — Мы описываем неумолимый марш человечества в Пустоту. Угроза этому миру не идет откуда-то издалека, — враг прямо здесь, в наших стенах. И спасет нас только Бог Пустоты. Стрела Сатаны уже наготове».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 14.09.2018 в 11:49

    Ничего особенного, как обычно.

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