Цитата. OPETH, Mikael Åkerfeldt: «Турне для меня — это агония»

Релиз нового альбома OPETH In Cauda Venenum неумолимо приближается вместе с сентябрем — и Mikael Åkerfeldt с ужасом размышляет, мол, скоро гастроли. Казалось бы, радостная полная приключений жизнь рок-звезды, о которой грезят (ну или нет) офисные хомячки. Но… и ей рад не каждый.

«Турне для меня — это агония. Я сижу дома и не хочу никуда… Серьезно, ожидание выезда просто чудовищно. У меня дома есть подруга, две дочери, два кота, которых я не хочу оставлять. А придется.

Да, безусловно, мне нравится играть с ребятами, быть на сцене, но все равно постоянно находишься (я, во всяком случае) в неуравновешенном душевном состоянии. В туре у тебя также есть маленькая семья: ребята из команды, — но в любой момент в этот круг может ворваться кто-то еще, прорвать его, и вот тут уже не чувствуешь себя в безопасности и хочешь домой. Больше всего в гастрольной жизни я люблю минуты, когда нахожусь на сцене; ну и еще когда после шоу мы собираемся в гримерке и обсуждаем, как что прошло. Без всего остального я бы определенно мог обойтись.

Раньше, в старые добрые времена, я успокаивал себя водкой. Пил, слушал музыку — впрочем, мы и сейчас так поступаем. В таком времяпровождении есть свой прикол — но с годами оно тоже приедается. Представьте, сколько лет мы проводим вместе. Так что сейчас я чаще делаю так: выбираюсь поутру в город, где бы мы ни были, и ищу музыкальные магазины. Скажем, «идите вон туда километров 20». Пойду ли? Возможно. В общем, я гуляю по городу, пью кофе, копаюсь в архивах дисков музыкальных магазинов. Таким образом нахожу хоть какую-то мотивацию в поездках — ну, понятно, помимо самих выступлений».

А вот еще пара треков из будущего релиза.