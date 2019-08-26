Цитата. OPETH, Mikael Åkerfeldt: «Турне для меня — это агония»

Релиз нового альбома OPETH In Cauda Venenum неумолимо приближается вместе с сентябрем — и Mikael Åkerfeldt с ужасом размышляет, мол, скоро гастроли. Казалось бы, радостная полная приключений жизнь рок-звезды, о которой грезят (ну или нет) офисные хомячки. Но… и ей рад не каждый.

Mikael akerfeldt«Турне для меня — это агония. Я сижу дома и не хочу никуда… Серьезно, ожидание выезда просто чудовищно. У меня дома есть подруга, две дочери, два кота, которых я не хочу оставлять. А придется.

Да, безусловно, мне нравится играть с ребятами, быть на сцене, но все равно постоянно находишься (я, во всяком случае) в неуравновешенном душевном состоянии. В туре у тебя также есть маленькая семья: ребята из команды, — но в любой момент в этот круг может ворваться кто-то еще, прорвать его, и вот тут уже не чувствуешь себя в безопасности и хочешь домой. Больше всего в гастрольной жизни я люблю минуты, когда нахожусь на сцене; ну и еще когда после шоу мы собираемся в гримерке и обсуждаем, как что прошло. Без всего остального я бы определенно мог обойтись.

Раньше, в старые добрые времена, я успокаивал себя водкой. Пил, слушал музыку — впрочем, мы и сейчас так поступаем. В таком времяпровождении есть свой прикол — но с годами оно тоже приедается. Представьте, сколько лет мы проводим вместе. Так что сейчас я чаще делаю так: выбираюсь поутру в город, где бы мы ни были, и ищу музыкальные магазины. Скажем, «идите вон туда километров 20». Пойду ли? Возможно. В общем, я гуляю по городу, пью кофе, копаюсь в архивах дисков музыкальных магазинов. Таким образом нахожу хоть какую-то мотивацию в поездках — ну, понятно, помимо самих выступлений».

А вот еще пара треков из будущего релиза.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 27.08.2019 в 10:14

    Интересно, как всякие черти, которым по 70 ездят. Получают ли удовольствие от всего этого?

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  2. Виктор 27.08.2019 в 11:13

    Veles написал(а):
    Интересно, как всякие черти, которым по 70 ездят. Получают ли удовольствие от всего этого?


    а почему бы не получать удовольствие? какому-нибудь Экслу Роузу (в отличие от Акерфельдта) уже давным давно не нужно даже петь нормально, все и так хавают — или какие там ещё группы, которые получают деньги просто за то, что они выходят на сцену и ничего не могут там сделать, типа Джареда Лето.

    А группе Opeth по крайней мере приходится ответственно работать, а это уже не так весело, понятное дело

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  3. Vile 27.08.2019 в 15:57

    мне очень хочется при личной встрече дать ему с вертухи и послать на hui. на сцене он такой же эгоист-говорит: вы думаете,я буду вам играть что то из раннего,чего вы ждёте? не дождётесь.
    таким людям не место на сцене,тем более он и сам этого не хочет.пусть сидит и гладит своих котов.

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  4. DimaCar 27.08.2019 в 21:43

    Как я его понимаю! То что творит его группа иначе и не назовёшь…

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