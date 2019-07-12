От сердца к OPETH. Слушаем новую тему «Heart In Hand»

Настал тот прекрасный момент, когда нужно начинать катить бочки на OPETH, вспоминая все разом эпитеты к словам «исписались», «опопсели», «выдохлись» и «ну что вот опять у опет за фигня». Хотя «Heart In Hand», первый сингл к альбому In Cauda Venenum, который появится в конце сентября, звучит достаточно бодро для концертного боевичка. Или нет?

«Для нас сейчас, на этапе выпуска In Cauda Venenum, тяжесть не означает низкий гитарный строй и орущий вокал поверх музыки, — рассуждает Mikael Åkerfeldt, — это не то, что я называю «heavy» применительно к звуку. Скажем, я могу послушать KORN и сказать: «Да, ничего так. тяжело». Но по-настоящему я в это слово не вложу ничего. Так что когда группы рекламируют свои релизы, мол, «heaviest record ever», меня это не впечатляет. Ну ок. Молодцы, но вот что? О чем именно вы сейчас говорите? Быть самым тяжелым — невыполнимая миссия, все уже делали раньше. И я, честно, устал от подобных определений. Раньше, в молодости, да — впечатляло. Я гнался за металлическим металом, стараясь постичь новые уровни тяжкого и экстремального. Дэз-метал, потом группы вроде MESHUGGAH, а потом понял, что важнее эмоции, чувства, и именно в этом плане можно достигать новых значений».