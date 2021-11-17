Из OPETH скоропостижно ушел барабанщик Martin «Axe» Axenrot

Барабанщик Martin «Axe» Axenrot, служивший неотъемлемой частью OPETH с 2006 года, внезапно выпал из связки — и, что самое странное, это случилось аккурат в начале американского тура с ZEAL&ARDOR и MASTODON. Сегодня в Эшвилле был первый концерт (репортаж, думаю, последует завтра) — и чуть ниже на нашем видео можно услышать, что Mikael Åkerfeldt имел сказать по этому поводу.

На замене отстучал Sami Karppinen из THERION, с невероятной оперативностью подписавшийся в группу (как он вообще успел, сидя на чемоданах, и визу получить, и выучить партии часового концерта?).

«Конечно, печально, что Axe больше с нами не играет, — прокомментировал Mikael чуть ранее, — однако ж команда не в той позиции, чтобы топтаться на месте и позволять обстоятельствам нас тормозить. Нужно быть сильными. Стоит ли говорить, как мы благодарны Sami за то, что выручил в трудный момент? И, кроме всего прочего, он выдающийся музыкант.

Мы все желаем Мартину успехов в его будущих начинаниях. В течение долгих лет он был важной частью коллектива, и сердце разрывается от мысли, что в конечном итоге все поломалось. Но жизнь есть жизнь»…

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