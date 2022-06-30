BLOODBATH
30.06.2022

Выживут только больные. Будущее по версии группы BLOODBATH

Новинки и новости

Дэзовая супергруппа BLOODBATH, в которой отдыхают от нытья в KATATONIA Jonas Renkse и Anders Nystrom, а также убруталиваются Nick Holmes и бывший драммер OPETH Martin «Axe» Axenrot, анонсировала на сентябрь шестой лонгплей Survival Of The Sickest.

Во время работы над диском в составе появился дополнительный гитарист, Tomas «Plytet» Akvik, а также забредал ряд гостей, включая Barney Greenway, Luc Lemay (GORGUTS) и Marc Grewe (MORGOTH).

Названия песен традиционно-мясные: «Zombie Inferno», «Putrefying Corpse», «Malignant Maggot Therapy», «Tales Of Melting Flesh» — этакая Флорида 90-х родом из Швеции. К тому же сами парни пообещали, что на фоне прошлого релиза The Arrow Of Satan Is Drawn, в котором кое-где примешивались блэковые влияния, Survival Of The Sickest будет максимально олдскульным, и если вам послышатся MORBID ANGEL, DEATH, DEICIDE, OBITUARY, то автор ровно так и задумывал.

Вот к примеру открывающая ложечкой мозг «Zombie Inferno».

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Прикольно, что ты, Настя написала Greenway без скобочек Napalm Death, а Люка и Марка с ними. Типа они как ноунеймы в мире металла)

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Прикольно, что ты, Настя написала Greenway без скобочек Napalm Death, а Люка и Марка с ними. Типа они как ноунеймы в мире металла)

    Он на этом сайте гораздо чаще упоминается))) Рука не повернулась уточнять http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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