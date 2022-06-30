Выживут только больные. Будущее по версии группы BLOODBATH

Выживут только больные. Будущее по версии группы BLOODBATHНовинки и новости
Дэзовая супергруппа BLOODBATH, в которой отдыхают от нытья в KATATONIA Jonas Renkse и Anders Nystrom, а также убруталиваются Nick Holmes и бывший драммер OPETH Martin «Axe» Axenrot, анонсировала на сентябрь шестой лонгплей Survival Of The Sickest.
Во время работы над диском в составе появился дополнительный гитарист, Tomas «Plytet» Akvik, а также забредал ряд гостей, включая Barney Greenway, Luc Lemay (GORGUTS) и Marc Grewe (MORGOTH).
Названия песен традиционно-мясные: «Zombie Inferno», «Putrefying Corpse», «Malignant Maggot Therapy», «Tales Of Melting Flesh» — этакая Флорида 90-х родом из Швеции. К тому же сами парни пообещали, что на фоне прошлого релиза The Arrow Of Satan Is Drawn, в котором кое-где примешивались блэковые влияния, Survival Of The Sickest будет максимально олдскульным, и если вам послышатся MORBID ANGEL, DEATH, DEICIDE, OBITUARY, то автор ровно так и задумывал.
Вот к примеру открывающая
ложечкой мозг «Zombie Inferno».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 451
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Комментарии
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Прикольно, что ты, Настя написала Greenway без скобочек Napalm Death, а Люка и Марка с ними. Типа они как ноунеймы в мире металла)
Merzbow написал(а):
Прикольно, что ты, Настя написала Greenway без скобочек Napalm Death, а Люка и Марка с ними. Типа они как ноунеймы в мире металла)
Он на этом сайте гораздо чаще упоминается))) Рука не повернулась уточнять