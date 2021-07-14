Mikael Akerfeldt о 20-летии альбома OPETH «Blackwater Park»: «Мы выпустили четыре диска, и я был полным лузером»

Blackwater Park, пятому и моему любимому альбому OPETH этой весной исполнилось двадцать лет. И весьма любопытно было почитать, что по этому поводу нарефлексировал Mikael Akerfeldt.

«Так странно, что этим песням уже два десятка.

Вспоминая тот период времени, я жил в небольшой однокомнатной квартирке, и ни в моей жизни, ни в жизни команды не происходило ничего особенного. Мы к тому моменту уже выпустили четыре альбома, однако большого интереса они не вызывали. То есть, конечно, были люди, которым мы очень нравились, но таковых нашлось очень мало.

Никакой обратной связи, помощи, ничего такого. Так что в моем тогдашнем понимании будущее выглядело весьма уныло… то есть bleak, прямо как название песни! Я гордился сочиненным материалом, но не ждал ничего особенного. Возможно, не судьба нам была выйти в люди. Мы выпустили четыре диска, и я был полным лузером.

Знаете ведь… в какой-то момент начинаешь сравнивать, чего ты добился, с другими людьми — не только, скажем, с коллегами по сцене, но и например, с достижениями одноклассников. Сталкиваешься с ними время от времени — и у каждого уже блистательная карьера. Возможно, скучная (в моем разумении), но при этом позволяющая неплохо жить.

Работал над Blackwater Park я в приплюснутом настроении, ни на что не надеясь. Просто нравилась музыка, вот и все.

Помню еще, во время записи многие треки поменялись: части песен «Bleak», «Harvest», «The Drapery Falls» и, кажется, титульной я записал дома у друга, но потом много чего привнес в студии. По большому счету, то был поворотный момент в отношении студийной работы: для следующих альбомов, Deliverance и Damnation, я вообще заранее не писал песен! То есть ощутил в себе странную уверенность — что могу, просто придя на запись, что-то придумать, сочинить музыку за ночь. Что, в свою очередь, стало настоящим кошмаром для рекорд-сессий, хаха.

Ну а вот подход к Blackwater Park (и Still Life, который появился похожим образом), кажется, отлично сработал. Во мне тогда было столько музыки…»

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