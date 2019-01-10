Метал-истории. Фронтмен VENOM Conrad «Cronos» Lant: «Мы искали команду, которая была бы похожа на нас, и вытащили METALLICA в первый европейский тур»

Любопытная историческая деталь: группа VENOM оказалась тем метал-ключиком, что открыл для европейской сцены METALLICA. О том, как налаживалось межконтинентальное сотрудничество, вспоминает почетный ветеран Conrad «Cronos» Lant. «Мы искали команду, которая была бы похожа на нас, подходила нашей аудитории. Не для тех, кто предпочтет концерт каких-нибудь MÖTLEY CRÜE».

«Один из моих друзей торговал на пиратской точке, и принес мне как-то VHS-кассету со словами: «Я видел этих ребят в Сан-Франциско, они такие же, как вы». То был концерт METALLICA, и Dave Mustaine носил майку ‘Welcome To Hell’. Так что, конечно, когда представилась возможность состыковаться с Jon Zazula (основатель Megaforce Records и экс-менеджер METALLICA) и отправиться в Штаты, мы ею воспользовались.

Мы пролетели 3000 миль из Англии в Нью-Йорк, они проехали 3000 миль с западного побережья, так что все получилось по-честному. Встретились, так сказать, на нейтральной территории. А когда мы с Джеймсом разговорились на тему нашей «похожести», он сразу сказал: «Не-не-не. Не мы. Есть в Штатах, в Лос-Анджелесе другая группа, которая точно соотносится с вами». Так я узнал про SLAYER. А потом про EXODUS. Столько офигенных открытий».

В европейском туре «Seven Dates Of Hell» VENOM с METALLICA отыграли в Швейцарии, Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, а также на фестивале Aardschok в Нидерландах.

«Мне казалось, я адаптирован к путешествиям, — вспоминает те времена Kirk Hammett, — ведь я пожил пару месяцев в Нью-Йорке. Но культурный шок от Европы для меня, Джеймса и Клиффа оказался невероятно силен. Еда, языковой барьер, да даже тот факт, что магазины работали по совершенно иному расписанию. Там в воскресенье не купить вообще ничего! Другое телевидение. Другие, непонятные вывески. Конечно, со временем мы освоились, но увиденное слишком сильно отличалось от того, что мы ожидали.

За полгода до вышеупомянутых событий я сидел в своем фольксвагене, пил водку, гонял по мосту Bay Bridge, слушая VENOM по пути на локальный метал-гиг. А тут я уже с ними в туре. Это было большущим достижением, карьерным прыжком от статуса жесточайшего метал-фаната до метал-музыканта, части действующей сцены».